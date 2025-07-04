https://ria.ru/20250704/nauka-2027030662.html

На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы

На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы - РИА Новости, 04.07.2025

На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы

Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T09:00:00+03:00

2025-07-04T09:00:00+03:00

2025-07-04T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах. В отличие от других таких предметов, необычные наконечники не были "штучными" изделиями, а производились массово, уточнили специалисты.Основным боеприпасом Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году, были стрелы, от качества наконечников которых зависит точность их попадания в цель. Во времена правления Ивана Грозного они изготавливались индивидуально для каждого бойца разными кузнецами, хоть и по одним "стандартам", рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Артем Крухмаль.Наконечники стрел составляют около 55 процентов всех находок экспедиции, уточнил специалист. Среди них выделено восемь типов, которые отличаются друг от друга особенностями строения. Заметно по технологии отличается от других так называемый тип 2, наконечники из которого идеально совпадают друг с другом по форме."Они как будто штамповались, а не ковались. Мы предполагаем, что для изготовления наконечников типа 2 использовалась некая металлическая заготовка. К ней прикладывалось усилие (например, удар молота). Причем сначала "били" с одной стороны, а потом так же с другой, поэтому наконечники получались как бы зеркальные – симметричные в поперечной плоскости", – объяснил Крухмаль.Следы предполагаемых форм археологи не обнаружили ни на одном известном памятнике, хотя наконечники типа 2 были найдены на территории Епифани. Там они являются единичными находками, тогда как на территории Судбищенской битвы было обнаружено несколько десятков таких наконечников, уточнил Крухмаль."Еще одной особенностью наконечников типа 2 является их распределение по полю битвы. В отличие от остальных боеприпасов, которые распределены по полю примерно 50 на 50, три четверти этих найдены у территорий татарского войска, а четверть – у территорий Московского войска. Объяснений этому факту пока нет", – рассказал Артем Крухмаль.Предполагаемое объяснение в том, что после истощения собственных запасов бойцов Московского войска на первый день сражения, перед вторым днем Судбищенской битвы воинам выдали боеприпасы из обоза. Они были более подходящими для огня по площадям, а не для "снайперских" выстрелов, уточнил реставратор высшей категории, заведующий отделом реставрации государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев.

https://ria.ru/20250703/sudbische-2026314254.html

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