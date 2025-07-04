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На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы - РИА Новости, 04.07.2025
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Наука
 
09:00 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/nauka-2027030662.html
На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы
На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы - РИА Новости, 04.07.2025
На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:00:00+03:00
2025-07-04T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах. В отличие от других таких предметов, необычные наконечники не были "штучными" изделиями, а производились массово, уточнили специалисты.Основным боеприпасом Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году, были стрелы, от качества наконечников которых зависит точность их попадания в цель. Во времена правления Ивана Грозного они изготавливались индивидуально для каждого бойца разными кузнецами, хоть и по одним "стандартам", рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Артем Крухмаль.Наконечники стрел составляют около 55 процентов всех находок экспедиции, уточнил специалист. Среди них выделено восемь типов, которые отличаются друг от друга особенностями строения. Заметно по технологии отличается от других так называемый тип 2, наконечники из которого идеально совпадают друг с другом по форме."Они как будто штамповались, а не ковались. Мы предполагаем, что для изготовления наконечников типа 2 использовалась некая металлическая заготовка. К ней прикладывалось усилие (например, удар молота). Причем сначала "били" с одной стороны, а потом так же с другой, поэтому наконечники получались как бы зеркальные – симметричные в поперечной плоскости", – объяснил Крухмаль.Следы предполагаемых форм археологи не обнаружили ни на одном известном памятнике, хотя наконечники типа 2 были найдены на территории Епифани. Там они являются единичными находками, тогда как на территории Судбищенской битвы было обнаружено несколько десятков таких наконечников, уточнил Крухмаль."Еще одной особенностью наконечников типа 2 является их распределение по полю битвы. В отличие от остальных боеприпасов, которые распределены по полю примерно 50 на 50, три четверти этих найдены у территорий татарского войска, а четверть – у территорий Московского войска. Объяснений этому факту пока нет", – рассказал Артем Крухмаль.Предполагаемое объяснение в том, что после истощения собственных запасов бойцов Московского войска на первый день сражения, перед вторым днем Судбищенской битвы воинам выдали боеприпасы из обоза. Они были более подходящими для огня по площадям, а не для "снайперских" выстрелов, уточнил реставратор высшей категории, заведующий отделом реставрации государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев.
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наука, университетская наука, иван грозный, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, археология, история, орловская область, россия, куликово поле (заповедник), тульская область
Наука, Наука, Университетская наука, Иван Грозный, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Археология, история, Орловская область, Россия, Куликово поле (заповедник), Тульская область

На месте Судбищенской битвы нашли необычные стрелы

© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита МедведеваНаконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах. В отличие от других таких предметов, необычные наконечники не были "штучными" изделиями, а производились массово, уточнили специалисты.
Основным боеприпасом Судбищенской битвы, состоявшейся в 1555 году, были стрелы, от качества наконечников которых зависит точность их попадания в цель. Во времена правления Ивана Грозного они изготавливались индивидуально для каждого бойца разными кузнецами, хоть и по одним "стандартам", рассказал РИА Новости научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника "Куликово поле" Артем Крухмаль.
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Наконечники стрел составляют около 55 процентов всех находок экспедиции, уточнил специалист. Среди них выделено восемь типов, которые отличаются друг от друга особенностями строения. Заметно по технологии отличается от других так называемый тип 2, наконечники из которого идеально совпадают друг с другом по форме.
"Они как будто штамповались, а не ковались. Мы предполагаем, что для изготовления наконечников типа 2 использовалась некая металлическая заготовка. К ней прикладывалось усилие (например, удар молота). Причем сначала "били" с одной стороны, а потом так же с другой, поэтому наконечники получались как бы зеркальные – симметричные в поперечной плоскости", – объяснил Крухмаль.
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита МедведеваНаконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
1 из 3
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита МедведеваНаконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
2 из 3
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита МедведеваНаконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
3 из 3
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
1 из 3
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
2 из 3
Наконечники стрел середины XVI века, изготовленные по неизвестной технологии, обнаружили ученые Тульской археологической экспедиции на территории битвы при Судбищах
© Фото : Татьяна Крухмаль, Роман Солопов. Рисунок Маргарита Медведева
3 из 3
Следы предполагаемых форм археологи не обнаружили ни на одном известном памятнике, хотя наконечники типа 2 были найдены на территории Епифани. Там они являются единичными находками, тогда как на территории Судбищенской битвы было обнаружено несколько десятков таких наконечников, уточнил Крухмаль.
"Еще одной особенностью наконечников типа 2 является их распределение по полю битвы. В отличие от остальных боеприпасов, которые распределены по полю примерно 50 на 50, три четверти этих найдены у территорий татарского войска, а четверть – у территорий Московского войска. Объяснений этому факту пока нет", – рассказал Артем Крухмаль.
© РИА Новости / Анна МаркеловаСудбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей
Судбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
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Раненый Стефан Сидоров на руках Алексея Басманова
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© РИА Новости / Анна Маркелова
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© РИА Новости / Анна МаркеловаСудбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
Битва в Урочище
Судбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
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Смерть шехзаде
Судбищенская битва: смерть шехзаде. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
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Судбищенская битва: Захват русскими воинами многотысячного коша лошадей. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
1 из 4
Судбищенская битва: раненый Стефан Сидоров на руках Алексея Басманова. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
2 из 4
Судбищенская битва: Битва в Урочище. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
3 из 4
Судбищенская битва: смерть шехзаде. Изображение создано с помощью ИИ
© РИА Новости / Анна Маркелова
4 из 4
Предполагаемое объяснение в том, что после истощения собственных запасов бойцов Московского войска на первый день сражения, перед вторым днем Судбищенской битвы воинам выдали боеприпасы из обоза. Они были более подходящими для огня по площадям, а не для "снайперских" выстрелов, уточнил реставратор высшей категории, заведующий отделом реставрации государственного музея-заповедника "Куликово поле" Виталий Шмелев.
 
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