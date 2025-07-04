https://ria.ru/20250704/napadenie-2027295929.html

В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека

В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025

В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека

Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, врачи сейчас оценивают их состояние, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:50:00+03:00

2025-07-04T19:50:00+03:00

2025-07-04T20:53:00+03:00

происшествия

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, врачи сейчас оценивают их состояние, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии. "В республиканскую клиническую больницу после инцидента доставлены два человека, их состояние сейчас оценивают врачи", - сказал собеседник агентства.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.

https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015123654.html

нальчик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)