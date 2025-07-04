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В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
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19:50 04.07.2025 (обновлено: 20:53 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/napadenie-2027295929.html
В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека
В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека
Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, врачи сейчас оценивают их состояние, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:50:00+03:00
2025-07-04T20:53:00+03:00
происшествия
нальчик
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, врачи сейчас оценивают их состояние, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии. "В республиканскую клиническую больницу после инцидента доставлены два человека, их состояние сейчас оценивают врачи", - сказал собеседник агентства.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.
https://ria.ru/20250505/makhachkala-2015123654.html
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происшествия, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Нальчике при нападении на сотрудника ДПС пострадали два человека

Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник в больнице. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, врачи сейчас оценивают их состояние, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.
«
"В республиканскую клиническую больницу после инцидента доставлены два человека, их состояние сейчас оценивают врачи", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.
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