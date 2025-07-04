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На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия - РИА Новости, 04.07.2025
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21:31 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/nalchik-2027309341.html
На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия
На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия - РИА Новости, 04.07.2025
На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:31:00+03:00
2025-07-04T21:31:00+03:00
происшествия
нальчик
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщал, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.
https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html
нальчик
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Наталья Макарова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
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происшествия, нальчик, казбек коков
Происшествия, Нальчик, Казбек Коков
На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия

На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике проводятся следственные действия

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НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.
Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщал, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.
Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Нальчике произошла стрельба, есть пострадавшие
Вчера, 19:02
 
ПроисшествияНальчикКазбек Коков
 
 
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