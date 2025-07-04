https://ria.ru/20250704/nalchik-2027309341.html

На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия

На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия - РИА Новости, 04.07.2025

На месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике идут следственные действия

Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:31:00+03:00

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происшествия

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 4 июл - РИА Новости. Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщал, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что нападавших было двое, одному из них удалось скрыться, его ищут.

https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html

нальчик

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают. 2025-07-04T21:31 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нальчик, казбек коков