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В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля
В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля - РИА Новости, 04.07.2025
В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля
Наемника Ави Дорона Мотолу, воевавшего на стороне ВСУ и имеющего гражданство Швейцарии и Израиля, заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:53:00+03:00
2025-07-04T10:53:00+03:00
2025-07-04T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наемника Ави Дорона Мотолу, воевавшего на стороне ВСУ и имеющего гражданство Швейцарии и Израиля, заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Как установлено в суде, в апреле 2022 года Мотола прибыл на Украину и добровольно вступил в подразделение интернационального легиона в качестве наемника. После этого по февраль 2025 года он принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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россия, швейцария, израиль, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Швейцария, Израиль, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля
В ДНР наемника ВСУ Мотолу заочно приговорили к 14 годам колонии