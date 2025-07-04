https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля - РИА Новости, 04.07.2025

В ДНР заочно осудили наемника ВСУ с гражданством Швейцарии и Израиля

Наемника Ави Дорона Мотолу, воевавшего на стороне ВСУ и имеющего гражданство Швейцарии и Израиля, заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:53:00+03:00

2025-07-04T10:53:00+03:00

2025-07-04T10:53:00+03:00

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вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наемника Ави Дорона Мотолу, воевавшего на стороне ВСУ и имеющего гражданство Швейцарии и Израиля, заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Как установлено в суде, в апреле 2022 года Мотола прибыл на Украину и добровольно вступил в подразделение интернационального легиона в качестве наемника. После этого по февраль 2025 года он принимал участие в боевых действиях против ВС РФ. За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html

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россия, швейцария, израиль, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия