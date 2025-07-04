https://ria.ru/20250704/naemnik--2027094092.html

СМИ сообщили о ликвидации эстонского наемника на Украине

СМИ сообщили о ликвидации эстонского наемника на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

СМИ сообщили о ликвидации эстонского наемника на Украине

Еще один наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:50:00+03:00

2025-07-04T08:50:00+03:00

2025-07-04T08:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

эстония

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Еще один наемник из Эстонии уничтожен на Украине, сообщает газета Postimees со ссылкой на украинских военных. "Двадцатипятилетний Ало Клаассепп пал 25 июня в Харьковской области", - говорится в публикации. По информации издания, Клаассепп вступил в ВСУ в начале года и служил в международном батальоне 3-й штурмовой бригады, основанной из боевиков "Азова"* (террористическая организация, запрещена в России). Отмечается, что речь идет по меньшей мере о пятом наемнике из Эстонии, убитом на Украине. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250701/naemnik-2026584360.html

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украина, россия, эстония, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины