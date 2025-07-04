https://ria.ru/20250704/mvd-2027074785.html

МВД Сербии предупредило о последствиях блокирования движения в Белграде

МВД Сербии предупредило о последствиях блокирования движения в Белграде - РИА Новости, 04.07.2025

МВД Сербии предупредило о последствиях блокирования движения в Белграде

МВД Сербии предупредило об административной и уголовной ответственности протестующих, планирующих принять участие в анонсированном на пятницу полном... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:35:00+03:00

2025-07-04T01:35:00+03:00

2025-07-04T01:35:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

ивица дачич

ана брнабич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 4 июл - РИА Новости. МВД Сербии предупредило об административной и уголовной ответственности протестующих, планирующих принять участие в анонсированном на пятницу полном блокировании движения в Белграде. Протестующие восьмой месяц студенты и сторонники оппозиции призвали в четверг в соцсетях граждан, в том числе байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов, к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7.00 (8.00 мск) пятницы. "МВД предупреждает всех, кто намеревается организовать незаконные блокады, что полиция в соответствии с законом и своими обязанностями и полномочиями предпримет все необходимые меры для защиты мира и порядка... Против всех, кто нарушит закон, будут возбуждены административные и уголовные дела", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали четыре полицейских, инциденты произошли в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и Нише. Высшая белградская прокуратура заявила в четверг о возбуждении уголовного дела из-за угроз смертью полиции на странице в соцсети Х "Факультет драматического искусства в блокаде", где отмечено на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом. Надзорный орган подчеркнул, что нападения на сотрудников полиции не останутся безнаказанными. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где, по данным МВД, собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".

https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html

https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

https://ria.ru/20250704/vuchichi-2027074536.html

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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде