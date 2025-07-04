https://ria.ru/20250704/mts-2027179698.html

Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС

Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС - РИА Новости, 04.07.2025

Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС

Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:15:00+03:00

2025-07-04T14:15:00+03:00

2025-07-04T14:31:00+03:00

мтс

мгтс

общество

пермский край

технологии

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.

https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html

пермский край

москва

московская область (подмосковье)

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, мгтс, общество, пермский край, технологии, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)