https://ria.ru/20250704/mts-2027179698.html
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС - РИА Новости, 04.07.2025
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС
Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:15:00+03:00
2025-07-04T14:15:00+03:00
2025-07-04T14:31:00+03:00
мтс
мгтс
общество
пермский край
технологии
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html
пермский край
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мтс, мгтс, общество, пермский край, технологии, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МТС, МГТС, Общество, Пермский край, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС
Россияне жалуются на сбои в работе сети МТС и интернет-провайдера МГТС