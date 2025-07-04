Рейтинг@Mail.ru
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 04.07.2025 (обновлено: 14:31 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/mts-2027179698.html
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС - РИА Новости, 04.07.2025
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС
Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:15:00+03:00
2025-07-04T14:31:00+03:00
мтс
мгтс
общество
пермский край
технологии
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e97b7f884aa59ecbffb8df9280bc0a5.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
https://ria.ru/20250703/vkontakte-2026946746.html
пермский край
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861775624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ada4f2397d822d5ca3bcbf00b0456d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мтс, мгтс, общество, пермский край, технологии, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
МТС, МГТС, Общество, Пермский край, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россияне пожаловались на сбои в работе сети МТС

Россияне жалуются на сбои в работе сети МТС и интернет-провайдера МГТС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе сети МТС и его интернет-провайдера МГТС, на которого уже насчитывается более 2,1 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
Кроме того, сервис по отслеживанию сбоев Downdetector также отображает сбой у оператора связи - почти 1,2 тысячи жалоб на 14.23 мск.
По данным Downdetector, в основном жалуются пользуются на Android-устройствах - 46% жалоб из общего числа. На втором месте - с долей 35% - пользователи на iOS.
Среди лидеров по числу жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Московской области, Чувашии, а также Белгородской области.
РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и МТС.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
3 июля, 15:02
 
МТСМГТСОбществоПермский крайТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала