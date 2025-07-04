https://ria.ru/20250704/moskva-2027660445.html
В Москве газорегуляторный пункт обновили на 50 процентов
В Москве газорегуляторный пункт обновили на 50 процентов - РИА Новости, 07.07.2025
В Москве газорегуляторный пункт обновили на 50 процентов
Обновление газорегуляторного пункта "Победа труда" в Москве выполнено на 50 процентов, после завершения реконструкции пропускная способность пункта достигнет... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-04T07:55:00+03:00
2025-07-04T07:55:00+03:00
2025-07-07T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обновление газорегуляторного пункта "Победа труда" в Москве выполнено на 50 процентов, после завершения реконструкции пропускная способность пункта достигнет 200 тысяч кубометров в час, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве проводят планомерную работу по обновлению газорегуляторных пунктов. Сейчас продолжается обновление пункта "Победа труда". Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 50 процентов всех запланированных работ", - говорится в сообщении. Уточняется, что пункт "Победа труда" обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск. "После завершения реконструкции пропускная способность пункта достигнет 200 тысяч кубометров в час. Это позволит подключить значительное количество новых потребителей", - добавили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, москва, митино, южное тушино
Городское хозяйство Москвы, Москва, Митино, Южное Тушино
В Москве газорегуляторный пункт обновили на 50 процентов
Обновление газорегуляторного пункта "Победа труда" в Москве выполнено наполовину
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Обновление газорегуляторного пункта "Победа труда" в Москве выполнено на 50 процентов, после завершения реконструкции пропускная способность пункта достигнет 200 тысяч кубометров в час, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве проводят планомерную работу по обновлению газорегуляторных пунктов. Сейчас продолжается обновление пункта "Победа труда". Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили уже 50 процентов всех запланированных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пункт "Победа труда" обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск.
"После завершения реконструкции пропускная способность пункта достигнет 200 тысяч кубометров в час. Это позволит подключить значительное количество новых потребителей", - добавили в ведомстве.