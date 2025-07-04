https://ria.ru/20250704/moskva-2027658284.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2025

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-04T10:17:00+03:00

2025-07-04T10:17:00+03:00

2025-07-07T13:55:00+03:00

городское хозяйство москвы

угроза наводнения в петербурге (2025)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250704/parki-2026709488.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, угроза наводнения в петербурге (2025)