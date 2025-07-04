https://ria.ru/20250704/moskva-2027658284.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-04T10:17:00+03:00
2025-07-04T10:17:00+03:00
2025-07-07T13:55:00+03:00
городское хозяйство москвы
угроза наводнения в петербурге (2025)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250704/parki-2026709488.html
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городское хозяйство москвы, угроза наводнения в петербурге (2025)
Городское хозяйство Москвы, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы