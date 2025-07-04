Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 04.07.2025 (обновлено: 13:55 07.07.2025)
https://ria.ru/20250704/moskva-2027658284.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды - РИА Новости, 07.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-04T10:17:00+03:00
2025-07-07T13:55:00+03:00
городское хозяйство москвы
угроза наводнения в петербурге (2025)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250704/parki-2026709488.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b7f2665919dc9fbb1d2a82adeab104cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, угроза наводнения в петербурге (2025)
Городское хозяйство Москвы, Угроза наводнения в Петербурге (2025)
Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сильный дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу из-за возможной грозы и усиления ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице возможны местами кратковременный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Зеленый квест: как хорошо вы знаете парки Москвы?
4 июля, 10:00
 
Городское хозяйство МосквыУгроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала