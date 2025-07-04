https://ria.ru/20250704/moskva-2027143520.html

Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр

Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 04.07.2025

Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр

Бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:08:00+03:00

2025-07-04T13:08:00+03:00

2025-07-04T13:08:00+03:00

даниловский район

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

завод имени лихачева (зил)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что бизнес-центр возведут во 2-м Кожуховском проезде в бывшей промзоне "ЗИЛ"."Город заключил с правообладателем договор о реорганизации участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного административного округа. В настоящее время там находится устаревшее офисное здание. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий собственник планирует построить на его месте отвечающий современным требованиям бизнес-центр", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что в развитие площадки предполагается вложить около 15 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 680 миллионов рублей. Ожидается, что проект поможет сформировать 1,5 тысячи рабочих мест.Как добавляется в сообщении, реорганизацией площадки займется ЗАО "Базис-групп". Реализовать проект планируется за четыре года.В настоящее время в Москве на разных этапах проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, которые подразумевают редевелопмент 4,2 тысячи гектаров земли.

https://ria.ru/20250704/moskva-2027010016.html

https://ria.ru/20250702/moskva-2026711674.html

даниловский район

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даниловский район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , завод имени лихачева (зил), градостроительный комплекс москвы