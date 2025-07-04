Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moskva-2027143520.html
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр - РИА Новости, 04.07.2025
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр
Бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:08:00+03:00
2025-07-04T13:08:00+03:00
даниловский район
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
завод имени лихачева (зил)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что бизнес-центр возведут во 2-м Кожуховском проезде в бывшей промзоне "ЗИЛ"."Город заключил с правообладателем договор о реорганизации участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного административного округа. В настоящее время там находится устаревшее офисное здание. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий собственник планирует построить на его месте отвечающий современным требованиям бизнес-центр", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что в развитие площадки предполагается вложить около 15 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 680 миллионов рублей. Ожидается, что проект поможет сформировать 1,5 тысячи рабочих мест.Как добавляется в сообщении, реорганизацией площадки займется ЗАО "Базис-групп". Реализовать проект планируется за четыре года.В настоящее время в Москве на разных этапах проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, которые подразумевают редевелопмент 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250704/moskva-2027010016.html
https://ria.ru/20250702/moskva-2026711674.html
даниловский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даниловский район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , завод имени лихачева (зил), градостроительный комплекс москвы
Даниловский район, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр

Ефимов: в Даниловском районе Москвы построят бизнес-центр в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Бизнес-центр площадью 55 тысяч квадратных метров построят в Даниловском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что бизнес-центр возведут во 2-м Кожуховском проезде в бывшей промзоне "ЗИЛ".
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога
Вчера, 09:12
"Город заключил с правообладателем договор о реорганизации участка площадью 1,18 гектара в Даниловском районе Южного административного округа. В настоящее время там находится устаревшее офисное здание. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий собственник планирует построить на его месте отвечающий современным требованиям бизнес-центр", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что в развитие площадки предполагается вложить около 15 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 680 миллионов рублей. Ожидается, что проект поможет сформировать 1,5 тысячи рабочих мест.
Как добавляется в сообщении, реорганизацией площадки займется ЗАО "Базис-групп". Реализовать проект планируется за четыре года.
В настоящее время в Москве на разных этапах проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, которые подразумевают редевелопмент 4,2 тысячи гектаров земли.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Ефимов: от платы за смену ВРИ освобождены девелоперы 11 проектов
2 июля, 14:08
 
Даниловский районМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Завод имени Лихачева (ЗИЛ)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала