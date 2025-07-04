https://ria.ru/20250704/moskva-2027120387.html

Гарбузов: компания ОЭЗ Москвы разработала наземный робот-дрон

Гарбузов: компания ОЭЗ Москвы разработала наземный робот-дрон - РИА Новости, 04.07.2025

Гарбузов: компания ОЭЗ Москвы разработала наземный робот-дрон

Компания ОЭЗ Москвы "Специальное конструкторское технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) разработала новый роботизированный комплекс, который... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:00:00+03:00

2025-07-04T11:00:00+03:00

2025-07-04T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

геннадий дегтев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания ОЭЗ Москвы "Специальное конструкторское технологическое бюро прикладной робототехники" (СКТБ ПР) разработала новый роботизированный комплекс, который может перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."По поручению мэра Москвы (Сергей Собянина – ред.) город активно поддерживает развитие робототехники и оказывает поддержку компаниям, работающим в этой сфере. Одной из таких городских мер помощи является предоставление готовой производственной инфраструктуры и налоговых преференций на базе ОЭЗ столицы. Благодаря столичной поддержке одна из компаний ОЭЗ разработала нового робота, способного перевозить до 100 килограммов грузов по любой местности", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что эта разработка создана на основе чертежей и моделей, программного обеспечения и системы управления компании ОЭЗ Москвы.Компания столичной особой экономической зоны локализовала свои мощности на площадке "Печатники". Новый роботизированный комплекс – небольшая малогабаритная платформа высокой проходимости с возможностью размещения на ней различного оборудования. Масса нового робота – 85 килограммов. Таким образом, новое изделие компании "СКТБ ПР" может использоваться в сфере строительства, сельского хозяйства, разведке и добычи полезных ископаемых, в логистике на предприятиях, а также для спасения пострадавших и раненых. В тех условиях, когда не могут быть задействованы спасатели.По словам заместителя генерального директора компании "СКТБ ПР" Ильи Лаверычева, конструктивные особенности подвески и полный привод обеспечивают роботизированному комплексу высокую проходимость на различных типах местности, а также в экстремальных климатических условиях. Платформа имеет радио и оптоволоконное управление. В зависимости от типа оптоволоконного кабеля дальность связи варьируется от 500 метров до 5 километров. На данный момент пилотные образцы проходят испытание на полигоне. При высоких характеристиках робокомплекс является достаточно простым в обслуживании и бюджетным по стоимости, а это обеспечивает его доступность для многих потребителей.Кроме того, создана пожарная версия комплекса, где на платформе установлен автоматизированный пожарный лафетный ствол с возможностью подачи тушащего вещества до 20 литров в секунду. Эти возможности обеспечивают тушение небольших и средних очагов возгорания.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что компания "СКТБ ПР" работает на площадке "Печатники" с 2013 года, где производит многофункциональные робокомплексы для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. За это время предприятие создало свыше 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно работать под управлением человека в опасных условиях.Он добавил, что роботизированные комплексы внедрены на ряде атомных электростанций. Они, в частности, осуществляют ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа. Некоторые устройства не имеют аналогов в мире, например, робот-амфибия, который способен работать на глубине до четырех метров, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026915535.html

https://ria.ru/20250702/moskva-2026711791.html

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технологии, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, геннадий дегтев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса