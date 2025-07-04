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Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога - РИА Новости, 04.07.2025
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09:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moskva-2027010016.html
Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога
Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога - РИА Новости, 04.07.2025
Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога
Новую улично-дорожную сеть построят в московском районе Орехово-Борисово Южное, она свяжет Елецкую улицу с боковым проездом Каширского шоссе, сообщил заммэра... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T09:12:00+03:00
2025-07-04T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новую улично-дорожную сеть построят в московском районе Орехово-Борисово Южное, она свяжет Елецкую улицу с боковым проездом Каширского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что на данный момент ведется проектирование объекта, затем подрядчики начнут строительно-монтажные работы."Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц местного значения и реконструкция съезда с Каширского шоссе при движении из области в сторону Проектируемого проезда № 963. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов, а также создаст дополнительный маршрут для автомобилистов на территории района Орехово-Борисово Южное", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что завершить работы планируют в 2027 году. В рамках него построят Проектируемый проезд №963. Он свяжет боковой проезд Каширского шоссе с Елецкой улицей.Кроме того, в районе возведут Проектируемый проезд № 1. Благодаря ему смогут спокойно заезжать и выезжать жители ЖК "Ясеневая 14".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как проходит модернизация дорог в районах Алексеевский и Ростокино.
https://ria.ru/20250703/efimov-2026815207.html
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москва, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Городское хозяйство Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин
Ефимов: на юге Москвы появится новая дорога

Ефимов: новая дорога свяжет Елецкую улицу с проездом Каширского шоссе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Новую улично-дорожную сеть построят в московском районе Орехово-Борисово Южное, она свяжет Елецкую улицу с боковым проездом Каширского шоссе, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на данный момент ведется проектирование объекта, затем подрядчики начнут строительно-монтажные работы.
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"Проектом предусмотрено строительство нескольких улиц местного значения и реконструкция съезда с Каширского шоссе при движении из области в сторону Проектируемого проезда № 963. Новая улично-дорожная сеть улучшит транспортную доступность прилегающих жилых кварталов, а также создаст дополнительный маршрут для автомобилистов на территории района Орехово-Борисово Южное", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что завершить работы планируют в 2027 году. В рамках него построят Проектируемый проезд №963. Он свяжет боковой проезд Каширского шоссе с Елецкой улицей.
Кроме того, в районе возведут Проектируемый проезд № 1. Благодаря ему смогут спокойно заезжать и выезжать жители ЖК "Ясеневая 14".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, как проходит модернизация дорог в районах Алексеевский и Ростокино.
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