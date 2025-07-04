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Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:31 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moskalkova-2027290697.html
Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры
Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры - РИА Новости, 04.07.2025
Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стамбульские переговоры наиболее эффективным инструментом возвращения жителей Курской... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:31:00+03:00
2025-07-04T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
стамбул
татьяна москалькова
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стамбульские переговоры наиболее эффективным инструментом возвращения жителей Курской области, удерживаемых в Сумах. Москалькова в пятницу сообщила о возвращении в Россию ещё двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах. "Наиболее эффективным сегодня инструментом оказался стамбульский формат. Владимиру Мединскому (помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле - ред.), всем членам нашей российской миссии, нашим представителям и от МИД, и от министерства обороны большое спасибо, что тема курских жителей была одним из важных пунктов повестки переговоров", - сказала омбудсмен на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html
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россия, курская область, стамбул, татьяна москалькова, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Стамбул, Татьяна Москалькова, Владимир Мединский, В мире
Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры

Москалькова назвала переговоры в Стамбуле эффективным инструментом

© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стамбульские переговоры наиболее эффективным инструментом возвращения жителей Курской области, удерживаемых в Сумах.
Москалькова в пятницу сообщила о возвращении в Россию ещё двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах.
"Наиболее эффективным сегодня инструментом оказался стамбульский формат. Владимиру Мединскому (помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле - ред.), всем членам нашей российской миссии, нашим представителям и от МИД, и от министерства обороны большое спасибо, что тема курских жителей была одним из важных пунктов повестки переговоров", - сказала омбудсмен на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСтамбулТатьяна МоскальковаВладимир МединскийВ мире
 
 
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