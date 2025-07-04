https://ria.ru/20250704/moskalkova-2027290697.html

Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры

Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры - РИА Новости, 04.07.2025

Москалькова положительно оценила стамбульские переговоры

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стамбульские переговоры наиболее эффективным инструментом возвращения жителей Курской... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:31:00+03:00

2025-07-04T19:31:00+03:00

2025-07-04T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

стамбул

татьяна москалькова

владимир мединский

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала стамбульские переговоры наиболее эффективным инструментом возвращения жителей Курской области, удерживаемых в Сумах. Москалькова в пятницу сообщила о возвращении в Россию ещё двух жителей Курской области, 30 человек по-прежнему удерживаются в Сумах. "Наиболее эффективным сегодня инструментом оказался стамбульский формат. Владимиру Мединскому (помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле - ред.), всем членам нашей российской миссии, нашим представителям и от МИД, и от министерства обороны большое спасибо, что тема курских жителей была одним из важных пунктов повестки переговоров", - сказала омбудсмен на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html

россия

курская область

стамбул

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россия, курская область, стамбул, татьяна москалькова, владимир мединский, в мире