Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/moshenniki-2027075843.html
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 04.07.2025
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T01:56:00+03:00
2025-07-04T01:56:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. "Поступил звонок (ребенку - ред.) якобы от школьного психолога. Мошенники сообщили, что школьник не прошел психологическое тестирование, а результаты теста оказались в открытом доступе", - говорится в материалах. После этого аферисты отправили фишинговую ссылку, открыв которую, ребенок увидел персональную информацию о себе. По схеме, мошенники запугивают ребенка, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных, и таким образом заставляют его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.
https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества

МВД: мошенники начали звонить подросткам под видом школьных психологов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Поступил звонок (ребенку - ред.) якобы от школьного психолога. Мошенники сообщили, что школьник не прошел психологическое тестирование, а результаты теста оказались в открытом доступе", - говорится в материалах.
После этого аферисты отправили фишинговую ссылку, открыв которую, ребенок увидел персональную информацию о себе.
По схеме, мошенники запугивают ребенка, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных, и таким образом заставляют его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мошенники разработали новую схему обмана россиян
1 июля, 06:23
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала