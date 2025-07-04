https://ria.ru/20250704/moshenniki-2027075843.html
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 04.07.2025
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T01:56:00+03:00
2025-07-04T01:56:00+03:00
2025-07-04T01:56:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. "Поступил звонок (ребенку - ред.) якобы от школьного психолога. Мошенники сообщили, что школьник не прошел психологическое тестирование, а результаты теста оказались в открытом доступе", - говорится в материалах. После этого аферисты отправили фишинговую ссылку, открыв которую, ребенок увидел персональную информацию о себе. По схеме, мошенники запугивают ребенка, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных, и таким образом заставляют его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.
https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД предупредило подростков о новой схеме мошенничества
МВД: мошенники начали звонить подросткам под видом школьных психологов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам и убеждают, что ребенок не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Поступил звонок (ребенку - ред.) якобы от школьного психолога. Мошенники сообщили, что школьник не прошел психологическое тестирование, а результаты теста оказались в открытом доступе", - говорится в материалах.
После этого аферисты отправили фишинговую ссылку, открыв которую, ребенок увидел персональную информацию о себе.
По схеме, мошенники запугивают ребенка, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных, и таким образом заставляют его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.