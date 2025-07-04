https://ria.ru/20250704/moshennichestvo-2027078158.html

Эксперт: уровень телефонного мошенничества в России может сократиться

Эксперт: уровень телефонного мошенничества в России может сократиться - РИА Новости, 04.07.2025

Эксперт: уровень телефонного мошенничества в России может сократиться

Уровень телефонного мошенничества и киберпреступлений в России находится в стагнации, он может сократиться, если начать больше работать с населением, рассказала РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T02:48:00+03:00

2025-07-04T02:48:00+03:00

2025-07-04T02:48:00+03:00

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уровень телефонного мошенничества и киберпреступлений в России находится в стагнации, он может сократиться, если начать больше работать с населением, рассказала РИА Новости руководитель АНО "Белый интернет", член СПЧ Элина Сидоренко. "Мы очень плотно занимаемся проблемой мошенничества и видим глубину проблемы. Знаете, что произошло? Уже есть очень хороший результат: у нас были катастрофические данные по телефонному мошенничеству, и вдруг сейчас стагнация, у нас силовики начали, если не снижать уровень, то они хотя бы его остановили. Это очень много", - сказала Сидоренко. По ее словам, работа с населением в области защиты от мошенничества и киберпреступлений идет, но ее недостаточно. Член СПЧ отметила, что особенно сильно влиянию аферистов подвержены пожилые люди, которым, как правило, не с кем посоветоваться. "Если исходить из всех энергетических законов, мы сегодня должны закрепиться на стадии вот этой стагнации... Как только мы остановимся на стагнации, дальше, к счастью, нам не избежать сокращения уровня преступности. Но это грозит другой проблемой - пока мы не изменим в умах людей подходы к философии мошенников, у них будут методы разные, а философия одна", - добавила Сидоренко.

https://ria.ru/20250701/moshenniki-2026429527.html

https://ria.ru/20250627/moshenniki-2025875374.html

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