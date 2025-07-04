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Звезда, которая сгорела от горя: как судьба уничтожила Фрунзика Мкртчяна - РИА Новости, 04.07.2025
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11:49 04.07.2025 (обновлено: 16:50 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/mkrtchyan-2026986749.html
Звезда, которая сгорела от горя: как судьба уничтожила Фрунзика Мкртчяна
Звезда, которая сгорела от горя: как судьба уничтожила Фрунзика Мкртчяна - РИА Новости, 04.07.2025
Звезда, которая сгорела от горя: как судьба уничтожила Фрунзика Мкртчяна
Фрунзик Мкртчян заставлял смеяться миллионы, но в реальной жизни скрывались трагедии, которые медленно пожирали актера изнутри. Сегодня ему исполнилось бы 95... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:49:00+03:00
2025-07-04T16:50:00+03:00
армения
франция
аргентина
георгий данелия
ролан быков
культура
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фрунзик Мкртчян заставлял смеяться миллионы, но в реальной жизни скрывались трагедии, которые медленно пожирали актера изнутри. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет. Почему человек, подаривший стране столько радости, ушел из жизни полностью разбитым в 63 года?Нос, который сделал звездойФрунзик родился 4 июля 1930 года в Ленинакане в семье беженцев, спасшихся от турецкого геноцида армян. Родители чудом уцелели, в пятилетнем возрасте их подобрали на дороге и привезли в приют.Отца назвали Фрунзе в честь красного полководца — армян обвиняли в национализме, и родители хотели доказать лояльность советской власти. Дома мальчика звали Мгер — "солнечный".Детство "солнечного" ребенка было мрачным. Семья из шестерых человек ютилась в коммуналке, родители работали на текстильном комбинате за копейки. Отец воровал бязь с фабрики, чтобы прокормить детей. Его поймали — семь лет Сибири.Мать одна поднимала четверых детей, работая на нескольких работах. Ели раз в день — картошку и хлеб. Мама постоянно плакала, и только Фрунзик умел ее рассмешить.В школе его дразнили за примечательный нос. Казалось бы, в Армении это норма, но у Фрунзика нос действительно был большой даже по местным меркам.От помощника киномеханика до кумираФрунзик бросил школу в 13 лет и пошел работать помощником киномеханика — нужно было кормить семью. Именно тогда он понял, что нашел свое призвание.Киномеханик привел парня в театральную студию. Дебют провалился — зрители смеялись над внешностью подростка. Фрунзик был раздавлен, но потом переосмыслил случившееся: не каждый может рассмешить публику. Романтическое амплуа — не его, а комедийные роли — самое то.В 20 лет его приняли в театр имени Сундукяна, в 23 — сразу на второй курс театрального института. Талант признали уникальным. Как говорила киновед Ольга Кузьмина: "Будто пришел мальчик, и все увидели этот ярчайший талант и расступились".Встреча с Роланом Быковым стала судьбоносной. Режиссер увидел Фрунзика в ереванском спектакле, был поражен и пригласил в "Айболит-66". Потом посоветовал Георгию Данелии, предупредив: "Актер выпивает".Всесоюзная славаПосле "Кавказской пленницы" Фрунзик стал всемирной знаменитостью. Увидев его однажды, невозможно было забыть. Режиссеры позволяли ему импровизировать — такой привилегии не было ни у кого."О чем эти "Жигули" думают?", "Спасибо, я пешком постою", "Вы почему кефир не кушаете?" — эти фразы родились из его собственного чувства юмора.Слава была оглушительной. В метро не мог спуститься, его тут же обступали люди, узнавшие актера. Ездил на отдых с крупными суммами, возвращался, не потратив ни рубля — все оплачивали поклонники его таланта.На вручение Государственной премии за "Мимино" в Кремле его пустили без паспорта — фирменный нос стал пропуском во все двери.Семейная трагедияПервый студенческий брак распался быстро. Мкртчян женился на своей однокурснице Кнаре, но они были слишком молоды, не хватило мудрости и терпения. Второй брак казался сказкой — Донара Пилосян подарила ему дочь Нуне и сына Вазгена. Фрунзик обожал семью.Все рухнуло внезапно. Донара стала устраивать дикие сцены ревности, ходила с мужем на репетиции, звонила на съемки. Фрунзик возвращался домой и видел голодных грязных детей, а жена сидела со стеклянным взглядом, уставившись в пол.Друзья уговорили показать Донару психиатру. Диагноз был катастрофическим — шизофрения. Родственники жены знали о наследственности, но скромно молчали.Фрунзик возил супругу во Францию к лучшим специалистам, врачи разводили руками. В 1986 году ее госпитализировали в психиатрическую клинику. Актер так и не простил себе этого решения.Дочь Нуне не выдержала семейного ада и уехала в Аргентину. Там вскоре вышла замуж, отца больше не навещала. Может, не хотела видеть разрушение семьи, а может, просто не могла простить происходящее.Наследственность добила окончательноСокрушительный удар ждал впереди. Сын Вазген становился все более отрешенным, холодным, равнодушным. Диагноз врачей добил Фрунзика — шизофрения, как у матери.Актер также возил сына во Францию, снова показывал лучшим специалистам, но получал тот же ответ: это навсегда.Мать и сын лежали в одной клинике, периодически виделись, но уже не понимали, кем приходятся друг другу. Фрунзик опустил руки.Крах родины и душиДекабрь 1988 года принес новую трагедию. Чудовищное землетрясение в Армении — 25 тысяч погибших, полмиллиона — без жилья. Спитак стерт с лица земли, родной Гюмри разрушен на 80 процентов.Биограф Кора Церетели вспоминала: "Очень многие погибли, его коллеги, друзья. Землетрясение он переживал очень тяжело. Заперся и несколько дней вообще не выходил из дома".В Армении началась разруха — ни света, ни газа, кофе грели на свечках. Фрунзик был против отделения, любил понятный и надежный Советский Союз. Постепенная гибель родины стала еще одним ударом.Третий брак с Тамарой Оганесян продлился год — разница в 24 года и меркантильность молодой жены сделали свое дело.Режиссеры перестали звать — пьяный актер, пусть и всесоюзная звезда, приносил проблемы. В начале девяностых покинул родной театр в обиде — ждал должности главного режиссера, не дождался.Последний деньПопытка создать собственный театр поглощала последние сбережения. Деньги утекали на постановки и бесконечное лечение Вазгена. Друзья с ужасом смотрели на некогда яркого комика."Он превратился в собственную тень, — вспоминали коллеги. — Бродил с потухшим взглядом, словно уже не принадлежал этому миру".Алкоголь стал единственным спутником. Квартиру покидал только ради нового похода в магазин за спиртным. Еда не интересовала, сон не приходил. Организм медленно угасал.Вечером 29 декабря 1993-го Фрунзик привычно устроился за столом с бутылкой. Сын бродил по квартире в своем призрачном мире.Внезапно тело актера обмякло, голова тяжело опустилась на стол. Вазген метнулся к отцу, пытался поднять. Соседи вызвали медиков.Электрический разряд на мгновение вернул сознание — в глазах мелькнула последняя искра жизни. Потом наступила тишина. Великому комику было 63 года.Проклятие родаПосле смерти отца Вазген попытался поджечь квартиру. Его забрали в психиатрическую больницу, где он умер в 2003-м в возрасте 29 лет.Дочь Нуне умерла через пять лет после отца в Аргентине. Рак шейки матки, операция, восстановление, а потом оторвавшийся тромб прямо в больничной палате. Ей было 39.Донара прожила в клинике для душевнобольных 25 лет, умерла в 2011-м.Прощались с Фрунзиком 31 декабря 1993 года. Власти хотели перенести похороны на 2 января, "чтобы не портить праздник", но жители Армении воспротивились.В новогоднюю ночь все армяне пили за упокой души великого актера. А в разрушенном Ереване, где месяцами не было света, в день прощания с Фрунзиком вдруг дали электричество.Титры опустились, последний кадр отснят. Человек, заставлявший смеяться миллионы, ушел, так и не найдя покоя. Но боль — закончилась.
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армения, франция, аргентина, георгий данелия, ролан быков, культура
Армения, Франция, Аргентина, Георгий Данелия, Ролан Быков, Культура
Звезда, которая сгорела от горя: как судьба уничтожила Фрунзика Мкртчяна

Советскому актеру Фрунзику Мкртчяну исполнилось бы 95 лет

© РИА Новости / И. Гневашев | Перейти в медиабанкВахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия и Фрунзик Мкртчян на Х Московском международном кинофестивале
Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия и Фрунзик Мкртчян на Х Московском международном кинофестивале - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / И. Гневашев
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Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия и Фрунзик Мкртчян на Х Московском международном кинофестивале
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Фрунзик Мкртчян заставлял смеяться миллионы, но в реальной жизни скрывались трагедии, которые медленно пожирали актера изнутри. Сегодня ему исполнилось бы 95 лет. Почему человек, подаривший стране столько радости, ушел из жизни полностью разбитым в 63 года?

Нос, который сделал звездой

Фрунзик родился 4 июля 1930 года в Ленинакане в семье беженцев, спасшихся от турецкого геноцида армян. Родители чудом уцелели, в пятилетнем возрасте их подобрали на дороге и привезли в приют.
Отца назвали Фрунзе в честь красного полководца — армян обвиняли в национализме, и родители хотели доказать лояльность советской власти. Дома мальчика звали Мгер — "солнечный".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПлощадь Майского восстания в Ленинакане (ныне — Гюмри)
Площадь Майского восстания в Ленинакане (ныне — Гюмри) - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Площадь Майского восстания в Ленинакане (ныне — Гюмри)
Детство "солнечного" ребенка было мрачным. Семья из шестерых человек ютилась в коммуналке, родители работали на текстильном комбинате за копейки. Отец воровал бязь с фабрики, чтобы прокормить детей. Его поймали — семь лет Сибири.
Мать одна поднимала четверых детей, работая на нескольких работах. Ели раз в день — картошку и хлеб. Мама постоянно плакала, и только Фрунзик умел ее рассмешить.
В школе его дразнили за примечательный нос. Казалось бы, в Армении это норма, но у Фрунзика нос действительно был большой даже по местным меркам.

От помощника киномеханика до кумира

Фрунзик бросил школу в 13 лет и пошел работать помощником киномеханика — нужно было кормить семью. Именно тогда он понял, что нашел свое призвание.
Киномеханик привел парня в театральную студию. Дебют провалился — зрители смеялись над внешностью подростка. Фрунзик был раздавлен, но потом переосмыслил случившееся: не каждый может рассмешить публику. Романтическое амплуа — не его, а комедийные роли — самое то.
В 20 лет его приняли в театр имени Сундукяна, в 23 — сразу на второй курс театрального института. Талант признали уникальным. Как говорила киновед Ольга Кузьмина: "Будто пришел мальчик, и все увидели этот ярчайший талант и расступились".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Айболит-66"
Кадр из фильма Айболит-66 - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Айболит-66"
Встреча с Роланом Быковым стала судьбоносной. Режиссер увидел Фрунзика в ереванском спектакле, был поражен и пригласил в "Айболит-66". Потом посоветовал Георгию Данелии, предупредив: "Актер выпивает".

Всесоюзная слава

После "Кавказской пленницы" Фрунзик стал всемирной знаменитостью. Увидев его однажды, невозможно было забыть. Режиссеры позволяли ему импровизировать — такой привилегии не было ни у кого.
"О чем эти "Жигули" думают?", "Спасибо, я пешком постою", "Вы почему кефир не кушаете?" — эти фразы родились из его собственного чувства юмора.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в фильме "Кавказская пленница"
Актеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в художественном фильме Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости
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Актеры Владимир Этуш (слева) в роли Саахова и Фрунзик Мкртчян (справа) в роли Джабраила в фильме "Кавказская пленница"
Слава была оглушительной. В метро не мог спуститься, его тут же обступали люди, узнавшие актера. Ездил на отдых с крупными суммами, возвращался, не потратив ни рубля — все оплачивали поклонники его таланта.
На вручение Государственной премии за "Мимино" в Кремле его пустили без паспорта — фирменный нос стал пропуском во все двери.

Семейная трагедия

Первый студенческий брак распался быстро. Мкртчян женился на своей однокурснице Кнаре, но они были слишком молоды, не хватило мудрости и терпения. Второй брак казался сказкой — Донара Пилосян подарила ему дочь Нуне и сына Вазгена. Фрунзик обожал семью.
Все рухнуло внезапно. Донара стала устраивать дикие сцены ревности, ходила с мужем на репетиции, звонила на съемки. Фрунзик возвращался домой и видел голодных грязных детей, а жена сидела со стеклянным взглядом, уставившись в пол.
© РИА Новости / Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Танго нашего детства"
Кадр из фильма Танго нашего детства - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Рубен Мангасарян
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Кадр из фильма "Танго нашего детства"
Друзья уговорили показать Донару психиатру. Диагноз был катастрофическим — шизофрения. Родственники жены знали о наследственности, но скромно молчали.
Фрунзик возил супругу во Францию к лучшим специалистам, врачи разводили руками. В 1986 году ее госпитализировали в психиатрическую клинику. Актер так и не простил себе этого решения.
Дочь Нуне не выдержала семейного ада и уехала в Аргентину. Там вскоре вышла замуж, отца больше не навещала. Может, не хотела видеть разрушение семьи, а может, просто не могла простить происходящее.

Наследственность добила окончательно

Сокрушительный удар ждал впереди. Сын Вазген становился все более отрешенным, холодным, равнодушным. Диагноз врачей добил Фрунзика — шизофрения, как у матери.
Актер также возил сына во Францию, снова показывал лучшим специалистам, но получал тот же ответ: это навсегда.
Мать и сын лежали в одной клинике, периодически виделись, но уже не понимали, кем приходятся друг другу. Фрунзик опустил руки.

Крах родины и души

Декабрь 1988 года принес новую трагедию. Чудовищное землетрясение в Армении — 25 тысяч погибших, полмиллиона — без жилья. Спитак стерт с лица земли, родной Гюмри разрушен на 80 процентов.
Биограф Кора Церетели вспоминала: "Очень многие погибли, его коллеги, друзья. Землетрясение он переживал очень тяжело. Заперся и несколько дней вообще не выходил из дома".
© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкЛюди разбирают завалы, образовавшиеся в результате сильнейшего землетрясения, сила которого превысила десять баллов
Люди разбирают завалы, образовавшиеся в результате сильнейшего землетрясения, сила которого составила более десяти баллов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Люди разбирают завалы, образовавшиеся в результате сильнейшего землетрясения, сила которого превысила десять баллов
В Армении началась разруха — ни света, ни газа, кофе грели на свечках. Фрунзик был против отделения, любил понятный и надежный Советский Союз. Постепенная гибель родины стала еще одним ударом.
Третий брак с Тамарой Оганесян продлился год — разница в 24 года и меркантильность молодой жены сделали свое дело.
Режиссеры перестали звать — пьяный актер, пусть и всесоюзная звезда, приносил проблемы. В начале девяностых покинул родной театр в обиде — ждал должности главного режиссера, не дождался.

Последний день

Попытка создать собственный театр поглощала последние сбережения. Деньги утекали на постановки и бесконечное лечение Вазгена. Друзья с ужасом смотрели на некогда яркого комика.
"Он превратился в собственную тень, — вспоминали коллеги. — Бродил с потухшим взглядом, словно уже не принадлежал этому миру".
Алкоголь стал единственным спутником. Квартиру покидал только ради нового похода в магазин за спиртным. Еда не интересовала, сон не приходил. Организм медленно угасал.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАвтомобиль неотложной медицинской помощи
Автомобиль неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Автомобиль неотложной медицинской помощи
Вечером 29 декабря 1993-го Фрунзик привычно устроился за столом с бутылкой. Сын бродил по квартире в своем призрачном мире.
Внезапно тело актера обмякло, голова тяжело опустилась на стол. Вазген метнулся к отцу, пытался поднять. Соседи вызвали медиков.
Электрический разряд на мгновение вернул сознание — в глазах мелькнула последняя искра жизни. Потом наступила тишина. Великому комику было 63 года.

Проклятие рода

После смерти отца Вазген попытался поджечь квартиру. Его забрали в психиатрическую больницу, где он умер в 2003-м в возрасте 29 лет.
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра и пациент реабилитационного центра психиатрической клинической больницы
Медсестра и пациент реабилитационного центра психиатрической клинической больницы - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра и пациент реабилитационного центра психиатрической клинической больницы
Дочь Нуне умерла через пять лет после отца в Аргентине. Рак шейки матки, операция, восстановление, а потом оторвавшийся тромб прямо в больничной палате. Ей было 39.
Донара прожила в клинике для душевнобольных 25 лет, умерла в 2011-м.
Прощались с Фрунзиком 31 декабря 1993 года. Власти хотели перенести похороны на 2 января, "чтобы не портить праздник", но жители Армении воспротивились.
© РИА Новости / Мангасарян | Перейти в медиабанкФрунзик Мкртчян в фильме "Пощечина"
Фрунзик Мкртчян в фильме Пощечина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Мангасарян
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Фрунзик Мкртчян в фильме "Пощечина"
В новогоднюю ночь все армяне пили за упокой души великого актера. А в разрушенном Ереване, где месяцами не было света, в день прощания с Фрунзиком вдруг дали электричество.
Титры опустились, последний кадр отснят. Человек, заставлявший смеяться миллионы, ушел, так и не найдя покоя. Но боль — закончилась.
 
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