Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге
Миронов попросил Генпрокуратуру проконтролировать инцидент в Екатеринбурге
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента в Екатеринбурге, связанного с Мутвалой Шихлинским, сыном лидера азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас также взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, когда Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, наехал на представителя правоохранительных органов и сбил его, из-за чего последний получил травму, сообщить мне о результатах проверки", - сообщается в письме.
Миронов в письме напомнил, что 27 июня 2025 года в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в убийствах, совершенных несколько лет назад.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".