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Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.07.2025
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04:48 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/mironov-2027082523.html
Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге
Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.07.2025
Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:48:00+03:00
2025-07-04T04:48:00+03:00
екатеринбург
россия
азербайджан
сергей миронов
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента в Екатеринбурге, связанного с Мутвалой Шихлинским, сыном лидера азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас также взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, когда Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, наехал на представителя правоохранительных органов и сбил его, из-за чего последний получил травму, сообщить мне о результатах проверки", - сообщается в письме. Миронов в письме напомнил, что 27 июня 2025 года в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в убийствах, совершенных несколько лет назад. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250702/sud-2026815650.html
https://ria.ru/20250701/ekaterinburg-2026615586.html
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екатеринбург, россия, азербайджан, сергей миронов, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Россия, Азербайджан, Сергей Миронов, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Миронов попросил генпрокурора взять под контроль инцидент в Екатеринбурге

Миронов попросил Генпрокуратуру проконтролировать инцидент в Екатеринбурге

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование инцидента в Екатеринбурге, связанного с Мутвалой Шихлинским, сыном лидера азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас также взять под личный контроль расследование инцидента, произошедшего 27 июня 2025 года в Екатеринбурге, когда Мутвалы Шихлинский, пытаясь скрыться, наехал на представителя правоохранительных органов и сбил его, из-за чего последний получил травму, сообщить мне о результатах проверки", - сообщается в письме.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ
2 июля, 19:54
Миронов в письме напомнил, что 27 июня 2025 года в Екатеринбурге были задержаны участники азербайджанской ОПГ, которые подозреваются в убийствах, совершенных несколько лет назад.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Шахин Шыхлински - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры, сообщил источник
1 июля, 20:39
 
ЕкатеринбургРоссияАзербайджанСергей МироновМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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