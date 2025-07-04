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В ДНР освободили населенный пункт Предтечино - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 04.07.2025 (обновлено: 13:31 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/minoborony-2027150186.html
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино - РИА Новости, 04.07.2025
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:32:00+03:00
2025-07-04T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России."Подразделения Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Подразделения Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Предтечино
Подразделения группировки войск Юг освободили село Предтечино - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Предтечино
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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