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В ДНР освободили населенный пункт Предтечино
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино - РИА Новости, 04.07.2025
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:32:00+03:00
2025-07-04T12:32:00+03:00
2025-07-04T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России."Подразделения Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР освободили населенный пункт Предтечино
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Предтечино в ДНР