https://ria.ru/20250704/minoborony-2027150186.html

В ДНР освободили населенный пункт Предтечино

В ДНР освободили населенный пункт Предтечино - РИА Новости, 04.07.2025

В ДНР освободили населенный пункт Предтечино

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:32:00+03:00

2025-07-04T12:32:00+03:00

2025-07-04T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР, сообщили в Минобороны России."Подразделения Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)