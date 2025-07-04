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Список Минюста о нежелательных организациях пополнили две новые НПО
Список Минюста о нежелательных организациях пополнили две новые НПО - РИА Новости, 04.07.2025
Список Минюста о нежелательных организациях пополнили две новые НПО
Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, литовскую организацию Eurasian Harm Reduction... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:06:00+03:00
2025-07-04T23:06:00+03:00
2025-07-04T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, литовскую организацию Eurasian Harm Reduction Association* и германскую European Resilience Initiative Centre*, сообщается на сайте министерства. "239... Eurasian Harm Reduction Association ("Евразийская ассоциация снижения вреда")*, Литовская республика 04.07.2025; 240... European Resilience Initiative Centre (ERIC, "Европейский инициативный центр устойчивости", "Центр европейской инициативы по устойчивости")* (ФРГ)", - говорится в перечне.* Признана в России нежелательной организацией
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Список Минюста о нежелательных организациях пополнили две новые НПО
Список Минюста о нежелательных организациях пополнили две НПО из Литвы и ФРГ