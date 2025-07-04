https://ria.ru/20250704/metro-2027314111.html
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро - РИА Новости, 04.07.2025
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро
Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:28:00+03:00
2025-07-04T22:28:00+03:00
2025-07-04T22:28:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250703/vetka-2027012986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московский метрополитен, Общество
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро
Дептранс: на серой линии московского метро проводится проверка инфраструктуры