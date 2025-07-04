https://ria.ru/20250704/metro-2027314111.html

Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро

Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро - РИА Новости, 04.07.2025

Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро

Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T22:28:00+03:00

2025-07-04T22:28:00+03:00

2025-07-04T22:28:00+03:00

москва

департамент транспорта г. москвы

московский метрополитен

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40820/81/408208116_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_715100d9cfd441331f674b8a48a78f1c.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250703/vetka-2027012986.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, общество