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Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро - РИА Новости, 04.07.2025
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22:28 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/metro-2027314111.html
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро - РИА Новости, 04.07.2025
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро
Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T22:28:00+03:00
2025-07-04T22:28:00+03:00
москва
департамент транспорта г. москвы
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, департамент транспорта г. москвы, московский метрополитен, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Московский метрополитен, Общество
Дептранс Москвы объяснил увеличенные интервалы на серой линии метро

Дептранс: на серой линии московского метро проводится проверка инфраструктуры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтанция "Серпуховская" Московского метрополитена
Станция Серпуховская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Станция "Серпуховская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы увеличены для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.
Прибытие электропоезда на станцию метро Рижская - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
3 июля, 17:54
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыМосковский метрополитенОбщество
 
 
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