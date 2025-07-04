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Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина
Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина - РИА Новости, 04.07.2025
Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который встретился с участниками второго потока федеральной программы "Время героев", согласился стать наставником... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:21:00+03:00
2025-07-04T23:21:00+03:00
2025-07-04T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который встретился с участниками второго потока федеральной программы "Время героев", согласился стать наставником Героя России Тимофея Лучинкина, сообщается на сайте программы. Лучинкин получил звезду Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО. Обучение в рамках программы "Время героев" стартовало 27 мая. Второй поток начал обучение в июне 2025 года, обучение проходят 31 Герой России и 72 кавалера орденов Мужества.
https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина
Медведев согласился стать наставником Лучинкина в программе "Время героев"