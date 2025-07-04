https://ria.ru/20250704/medvedev-2027319180.html

Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина

Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина - РИА Новости, 04.07.2025

Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который встретился с участниками второго потока федеральной программы "Время героев", согласился стать наставником... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:21:00+03:00

2025-07-04T23:21:00+03:00

2025-07-04T23:21:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_8c8d69bec69a6a54c5089f108fbebb69.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который встретился с участниками второго потока федеральной программы "Время героев", согласился стать наставником Героя России Тимофея Лучинкина, сообщается на сайте программы. Лучинкин получил звезду Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО. Обучение в рамках программы "Время героев" стартовало 27 мая. Второй поток начал обучение в июне 2025 года, обучение проходят 31 Герой России и 72 кавалера орденов Мужества.

https://ria.ru/20250623/putin-2024897960.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев