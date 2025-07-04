https://ria.ru/20250704/medvedev-2027309940.html

Иерархия принятия решений заканчивается на президенте, заявил Медведев

Иерархия принятия решений заканчивается на президенте, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2025

Иерархия принятия решений заканчивается на президенте, заявил Медведев

Иерархия принятий решений заканчивается на позиции президента, он всегда принимает их самостоятельно, опираясь на собственный опыт, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:38:00+03:00

2025-07-04T21:38:00+03:00

2025-07-04T21:38:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иерархия принятий решений заканчивается на позиции президента, он всегда принимает их самостоятельно, опираясь на собственный опыт, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в пятницу встретился с участниками второго потока федеральной программы "Время героев". В ходе встречи он подчеркнул, что в будущем для участников программы главное - использовать свой опыт, но в то же время советоваться с коллегами. "Иерархия принятия решений существует везде, она заканчивается только на позиции президента, который всегда принимает решение самостоятельно, опираясь на собственный опыт и убеждения", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html

россия

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Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев