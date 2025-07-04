Рейтинг@Mail.ru
Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/medvedev-2027307449.html
Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев
Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2025
Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев
Россия гордится героями специальной военной операции, силы воли им не занимать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:16:00+03:00
2025-07-04T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия гордится героями специальной военной операции, силы воли им не занимать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза выступил перед участниками второго потока обучения на программе для ветеранов и участников СВО "Время героев". "Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - обратился Медведев к участникам встречи. Его слова цитирует сайт программы "Время героев". Что касается получения знаний, здесь участникам программы придется погружаться в новые сферы, и это тоже можно с успехом сделать, отметил замглавы Совбеза.
https://ria.ru/20250626/medvedev-2025652960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев

Медведев: Россия гордится героями спецоперации, силы воли им не занимать

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия гордится героями специальной военной операции, силы воли им не занимать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза выступил перед участниками второго потока обучения на программе для ветеранов и участников СВО "Время героев".
«
"Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - обратился Медведев к участникам встречи.
Его слова цитирует сайт программы "Время героев".
Что касается получения знаний, здесь участникам программы придется погружаться в новые сферы, и это тоже можно с успехом сделать, отметил замглавы Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО
26 июня, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала