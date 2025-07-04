https://ria.ru/20250704/medvedev-2027307449.html

Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев

Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 04.07.2025

Россия гордится героями спецоперации, заявил Медведев

Россия гордится героями специальной военной операции, силы воли им не занимать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:16:00+03:00

2025-07-04T21:16:00+03:00

2025-07-04T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия гордится героями специальной военной операции, силы воли им не занимать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза выступил перед участниками второго потока обучения на программе для ветеранов и участников СВО "Время героев". "Вы безусловно не только подготовленные люди, вы люди, которые совершили подвиг. Это часть вашей биографии, которой можно и нужно гордиться. Наша страна вами гордится. Сейчас вы открываете дверь в другой мир, от того, как вы откроете ее, зависят ваши результаты. Я уверен, что силы воли вам не занимать", - обратился Медведев к участникам встречи. Его слова цитирует сайт программы "Время героев". Что касается получения знаний, здесь участникам программы придется погружаться в новые сферы, и это тоже можно с успехом сделать, отметил замглавы Совбеза.

https://ria.ru/20250626/medvedev-2025652960.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев