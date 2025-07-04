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Медведчук назвал торговлю детьми на Украине реальной проблемой - РИА Новости, 04.07.2025
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10:12 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/medvedchuk-2027105762.html
Медведчук назвал торговлю детьми на Украине реальной проблемой
Медведчук назвал торговлю детьми на Украине реальной проблемой - РИА Новости, 04.07.2025
Медведчук назвал торговлю детьми на Украине реальной проблемой
Торговля детьми на Украине является реальной проблемой, массовое воровство детей идет в Европу и США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:12:00+03:00
2025-07-04T10:12:00+03:00
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украина
европа
виктор медведчук
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Торговля детьми на Украине является реальной проблемой, массовое воровство детей идет в Европу и США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявляла, что Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся с родственниками. "Торговля детьми на Украине — реальная проблема… Получается, что массовое воровство детей идет в Европу и США, а вовсе не в Россию. Тогда обвинения нужно предъявлять не руководству России, а европейским и американским политикам, вот ПАСЕ и пытается застраховаться, поскольку у них там рыльце в пушку. Я уже писал о пропаже четырехсот детей в Европе. А Украина дает России список 399 пропавших детей. Неужели совпадение?", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По его словам, детей из приютов на Украине продают американским родителям "нечистоплотные" агенты по усыновлению или забирают под ложным предлогом преступные группировки, которые затем используют их в различных прибыльных махинациях. Медведчук заявил, что пришло время судить по всей строгости закона "европейских судей, которые подложными обвинениями ведут Европу к войне". "Как известно, в США поменялась власть, и Вашингтон вышел из этих грязных политических процессов. То же самое будет в Европе. И на скамье подсудимых окажется Зеленский и все преступные поджигатели войны", подытожил он. Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявлял, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. По его словам, РФ ищет родителей, если они появляются - детей возвращают. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html
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в мире, украина, европа, виктор медведчук
В мире, Украина, Европа, Виктор Медведчук
Медведчук назвал торговлю детьми на Украине реальной проблемой

Медведчук: массовое воровство детей на Украине идет в Европу и США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Торговля детьми на Украине является реальной проблемой, массовое воровство детей идет в Европу и США, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее заявляла, что Россия не похищала детей с Украины, никого не удерживает, все дети находятся с родственниками.
"Торговля детьми на Украине — реальная проблема… Получается, что массовое воровство детей идет в Европу и США, а вовсе не в Россию. Тогда обвинения нужно предъявлять не руководству России, а европейским и американским политикам, вот ПАСЕ и пытается застраховаться, поскольку у них там рыльце в пушку. Я уже писал о пропаже четырехсот детей в Европе. А Украина дает России список 399 пропавших детей. Неужели совпадение?", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, детей из приютов на Украине продают американским родителям "нечистоплотные" агенты по усыновлению или забирают под ложным предлогом преступные группировки, которые затем используют их в различных прибыльных махинациях.
Медведчук заявил, что пришло время судить по всей строгости закона "европейских судей, которые подложными обвинениями ведут Европу к войне". "Как известно, в США поменялась власть, и Вашингтон вышел из этих грязных политических процессов. То же самое будет в Европе. И на скамье подсудимых окажется Зеленский и все преступные поджигатели войны", подытожил он.
Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее заявлял, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные российскими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. По его словам, РФ ищет родителей, если они появляются - детей возвращают.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
22 июня, 17:27
 
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