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ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"

ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" - РИА Новости, 04.07.2025

ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"

ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии", которая будет вручаться как военнослужащим, так и гражданским лицам, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:42:00+03:00

2025-07-04T01:42:00+03:00

2025-07-04T01:42:00+03:00

общество

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россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии", которая будет вручаться как военнослужащим, так и гражданским лицам, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам парламентария, медаль ЛДПР учреждается в целях поощрения граждан за личные и коллективные заслуги по освобождению Донбасса и Новороссии, а также для стимулирования и поддержки народных инициатив по освобождению этих территорий. Согласно положению о медали, которое есть в распоряжении РИА Новости, поводом для представления к награде станут освобождение Донбасса и Новороссии в рамках СВО, особый вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, а также непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции, способствующих достижению ее целей. Вручаться медаль будет как военнослужащим, так и гражданским лицам. "Мы гордимся каждым человеком, которому будет вручена медаль ЛДПР, потому что, без всяких сомнений, все награжденные ей – настоящие герои, близкие нам по духу. Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" призвана подчеркнуть заслуги и подвиг тех, кто ежедневно вносит свой вклад в успех СВО, как это делали их деды и прадеды, защищая Отечество раньше", - сказал Слуцкий. По его словам, награждаться медалью ЛДПР будут не только бойцы на передовой, но и медики, водители, техники, повара – гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, а также простые россияне и граждане других государств. "Все те люди, которые ежедневно приближают нашу Победу", - добавил лидер ЛДПР. Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" круглой формы, а на лицевой стороне медали расположено рельефное изображение бойца СВО посередине, а также на заднем плане солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны 1812 года слева и справа соответственно. Также лицевая сторона медали содержит рельефную надпись "За освобождение Донбасса и Новороссии", а в нижней части медали эмблему в виде щита зеленого цвета с надписями белым цветом "ЛДПР" и "Плечом к плечу". Уточняется, что вместе с медалью будет вручаться соответствующее удостоверение, в котором будут указаны дата вручения награды, а также фамилия имя и отчество награжденного. Кроме того, награждение медалью может быть произведено посмертно.

https://ria.ru/20250702/ldpr-2026650676.html

https://ria.ru/20250628/studenty-2025995816.html

донбасс

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общество, донбасс, новороссия, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр