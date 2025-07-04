Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/medal-2027075417.html
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" - РИА Новости, 04.07.2025
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии", которая будет вручаться как военнослужащим, так и гражданским лицам, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T01:42:00+03:00
2025-07-04T01:42:00+03:00
общество
донбасс
новороссия
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016082605_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_b3e24ed5cd19cc28923958b9c696d2b3.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии", которая будет вручаться как военнослужащим, так и гражданским лицам, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По словам парламентария, медаль ЛДПР учреждается в целях поощрения граждан за личные и коллективные заслуги по освобождению Донбасса и Новороссии, а также для стимулирования и поддержки народных инициатив по освобождению этих территорий. Согласно положению о медали, которое есть в распоряжении РИА Новости, поводом для представления к награде станут освобождение Донбасса и Новороссии в рамках СВО, особый вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, а также непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции, способствующих достижению ее целей. Вручаться медаль будет как военнослужащим, так и гражданским лицам. "Мы гордимся каждым человеком, которому будет вручена медаль ЛДПР, потому что, без всяких сомнений, все награжденные ей – настоящие герои, близкие нам по духу. Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" призвана подчеркнуть заслуги и подвиг тех, кто ежедневно вносит свой вклад в успех СВО, как это делали их деды и прадеды, защищая Отечество раньше", - сказал Слуцкий. По его словам, награждаться медалью ЛДПР будут не только бойцы на передовой, но и медики, водители, техники, повара – гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, а также простые россияне и граждане других государств. "Все те люди, которые ежедневно приближают нашу Победу", - добавил лидер ЛДПР. Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" круглой формы, а на лицевой стороне медали расположено рельефное изображение бойца СВО посередине, а также на заднем плане солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны 1812 года слева и справа соответственно. Также лицевая сторона медали содержит рельефную надпись "За освобождение Донбасса и Новороссии", а в нижней части медали эмблему в виде щита зеленого цвета с надписями белым цветом "ЛДПР" и "Плечом к плечу". Уточняется, что вместе с медалью будет вручаться соответствующее удостоверение, в котором будут указаны дата вручения награды, а также фамилия имя и отчество награжденного. Кроме того, награждение медалью может быть произведено посмертно.
https://ria.ru/20250702/ldpr-2026650676.html
https://ria.ru/20250628/studenty-2025995816.html
донбасс
новороссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016082605_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_a751a2a9bb65815f2052c39df548d00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донбасс, новороссия, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Донбасс, Новороссия, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"

Слуцкий: ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии"

© Фото : ЛДПРЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : ЛДПР
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. ЛДПР учредила партийную медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии", которая будет вручаться как военнослужащим, так и гражданским лицам, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По словам парламентария, медаль ЛДПР учреждается в целях поощрения граждан за личные и коллективные заслуги по освобождению Донбасса и Новороссии, а также для стимулирования и поддержки народных инициатив по освобождению этих территорий.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений
2 июля, 07:05
Согласно положению о медали, которое есть в распоряжении РИА Новости, поводом для представления к награде станут освобождение Донбасса и Новороссии в рамках СВО, особый вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, а также непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции, способствующих достижению ее целей. Вручаться медаль будет как военнослужащим, так и гражданским лицам.
"Мы гордимся каждым человеком, которому будет вручена медаль ЛДПР, потому что, без всяких сомнений, все награжденные ей – настоящие герои, близкие нам по духу. Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" призвана подчеркнуть заслуги и подвиг тех, кто ежедневно вносит свой вклад в успех СВО, как это делали их деды и прадеды, защищая Отечество раньше", - сказал Слуцкий.
По его словам, награждаться медалью ЛДПР будут не только бойцы на передовой, но и медики, водители, техники, повара – гражданский персонал Вооруженных Сил РФ, а также простые россияне и граждане других государств. "Все те люди, которые ежедневно приближают нашу Победу", - добавил лидер ЛДПР.
Медаль "За освобождение Донбасса и Новороссии" круглой формы, а на лицевой стороне медали расположено рельефное изображение бойца СВО посередине, а также на заднем плане солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Отечественной войны 1812 года слева и справа соответственно. Также лицевая сторона медали содержит рельефную надпись "За освобождение Донбасса и Новороссии", а в нижней части медали эмблему в виде щита зеленого цвета с надписями белым цветом "ЛДПР" и "Плечом к плечу".
Уточняется, что вместе с медалью будет вручаться соответствующее удостоверение, в котором будут указаны дата вручения награды, а также фамилия имя и отчество награжденного. Кроме того, награждение медалью может быть произведено посмертно.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы
28 июня, 10:55
 
ОбществоДонбассНовороссияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала