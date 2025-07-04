https://ria.ru/20250704/mchs-2027092488.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.07.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:31:00+03:00

2025-07-04T08:31:00+03:00

2025-07-04T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 08.21 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия