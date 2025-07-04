https://ria.ru/20250704/mchs-2027092488.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.07.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:31:00+03:00
2025-07-04T08:31:00+03:00
2025-07-04T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, население призвали к бдительности, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 08.21 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС: ракетную опасность объявили в Крыму