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Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют - РИА Новости, 04.07.2025

Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:24:00+03:00

2025-07-04T04:24:00+03:00

2025-07-04T04:24:00+03:00

экономика

технологии

россия

евгений грабчак

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Создание такого реестра позволит точно идентифицировать потребителей, использующих электроэнергию на нужды майнинга. Это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения. Совместно с ФНС и Минцифры уже составлен реестр оборудования, переданный в регионы с повышенной активностью майнеров. Это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления", - сказал он. В мае замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что Минпромторг поддержал идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга. Эта идея озвучивалась в феврале на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют. Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.

https://ria.ru/20250703/putin-2026985728.html

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экономика, технологии, россия, евгений грабчак, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)