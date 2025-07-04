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Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют - РИА Новости, 04.07.2025
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04:24 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/mayning-2027081830.html
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют - РИА Новости, 04.07.2025
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют
Минэнерго, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T04:24:00+03:00
2025-07-04T04:24:00+03:00
экономика
технологии
россия
евгений грабчак
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Создание такого реестра позволит точно идентифицировать потребителей, использующих электроэнергию на нужды майнинга. Это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения. Совместно с ФНС и Минцифры уже составлен реестр оборудования, переданный в регионы с повышенной активностью майнеров. Это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления", - сказал он. В мае замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что Минпромторг поддержал идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга. Эта идея озвучивалась в феврале на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют. Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.
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экономика, технологии, россия, евгений грабчак, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Евгений Грабчак, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минэнерго составил реестр оборудования для майнинга криптовалют

Минэнерго, ФНС и Минцифры составили реестр оборудования для майнинга криптовалют

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкМайнинговая ферма
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры России составили реестр оборудования для майнинга криптовалют, он был передан в регионы с повышенной активностью майнеров, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Создание такого реестра позволит точно идентифицировать потребителей, использующих электроэнергию на нужды майнинга. Это необходимо для применения к ним специального регулирования и налогообложения. Совместно с ФНС и Минцифры уже составлен реестр оборудования, переданный в регионы с повышенной активностью майнеров. Это шаг к легализации отрасли и снижению нелегального потребления", - сказал он.
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Путин объяснил принятые в России решения в сфере майнинга криптовалют
Вчера, 16:54
В мае замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявлял РИА Новости, что Минпромторг поддержал идею министерства энергетики о создании единого реестра оборудования для майнинга. Эта идея озвучивалась в феврале на рабочем совещании по регулированию добычи цифровых валют.
Закон о майнинге криптовалют был принят в России в прошлом году. По его нормам, заниматься майнингом вправе как российские юрлица и ИП, так и граждане РФ. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели для этого должны быть включены в реестр ФНС. А граждане, не оформленные как ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. По закону все майнеры должны предоставлять ФНС данные о полученной цифровой валюте.
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Вчера, 16:32
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЕвгений ГрабчакФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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