https://ria.ru/20250704/mat-geroinya-2027179532.html

Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 04.07.2025

Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот, аналогичных тем, что действуют для... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:15:00+03:00

2025-07-04T14:15:00+03:00

2025-07-04T14:16:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки. Воспитание детей - огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы также направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесенный законопроект о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Инициативой предлагается предоставить им меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев Труда. Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс.ячрублей. Оформить ее можно будет через портал "Госуслуги".

https://ria.ru/20250703/pensiya-2026946956.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав володин, госдума рф