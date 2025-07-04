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Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 04.07.2025
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14:15 04.07.2025 (обновлено: 14:16 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/mat-geroinya-2027179532.html
Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь
Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 04.07.2025
Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот, аналогичных тем, что действуют для... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:15:00+03:00
2025-07-04T14:16:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки. Воспитание детей - огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы также направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесенный законопроект о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Инициативой предлагается предоставить им меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев Труда. Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс.ячрублей. Оформить ее можно будет через портал "Госуслуги".
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

Госдума приоритетно обсудит льготы для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки. Воспитание детей - огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы также направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесенный законопроект о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня".
Инициативой предлагается предоставить им меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев Труда.
Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание "Мать-героиня", будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс.ячрублей. Оформить ее можно будет через портал "Госуслуги".
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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