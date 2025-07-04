https://ria.ru/20250704/manyak-2027171635.html

Самый страшный маньяк СССР: охотился на Пугачеву и убивал похожих на нее

Самый страшный маньяк СССР: охотился на Пугачеву и убивал похожих на нее - РИА Новости, 04.07.2025

Самый страшный маньяк СССР: охотился на Пугачеву и убивал похожих на нее

Этот маньяк слушал ее песни в тюрьме, выслеживал на концертах и однажды пытался проникнуть в дом Аллы Пугачевой, притворившись поклонником, но его спугнула... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:22:00+03:00

2025-07-04T19:22:00+03:00

2025-07-04T19:22:00+03:00

москва

ангарск

печора

алла пугачева

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Этот маньяк слушал ее песни в тюрьме, выслеживал на концертах и однажды пытался проникнуть в дом Аллы Пугачевой, притворившись поклонником, но его спугнула консьержка. Он начал убивать — тех, кто хоть чем-то напоминал примадонну."Женщин режу, как курей", — хвастался он, оставляя за собой шлейф изнасилованных и замученных жертв. Советская милиция объявила на него настоящую войну, но даже приговор к расстрелу не остановил Бешеного: он сбежал, переодевшись цыганкой, и продолжал мстить — до последнего пулевого ранения и укуса за палец конвоира.Проблемный подросток с жестокими наклонностямиАнатолий Нагиев появился на свет в 1958 году в Ангарске, но уже через пять лет его семья перебралась в курскую деревню Ивница. С детства у мальчика проявлялся агрессивный, неуправляемый нрав: он сбегал из дома и школы-интерната, а все конфликты решал кулаками.Несмотря на мечты о цирковой карьере, он усиленно занимался гимнастикой и тяжелой атлетикой, жизнь складывалась неудачно. Низкий рост сделал его объектом насмешек, а неудачи в отношениях с девушками лишь подпитывали злобу. Со временем это переросло в патологическую ненависть к женщинам.В 17 лет Нагиев впервые переступил черту. Он изнасиловал лаборантку из своего ПТУ, которая отвергла его ухаживания. Девушка не стала заявлять в милицию, и это вселило в него уверенность в безнаказанности.Уже через месяц он напал на другую жертву — та тоже промолчала. Лишь третья пострадавшая осмелилась пойти в правоохранительные органы. В итоге Нагиева осудили на шесть лет, но тюрьма не сломила его — она ожесточила еще больше.Тюремная кличка "Бешеный"На зоне он быстро заслужил прозвище "Бешеный" — после того, как в дикой ярости отбился от напавших сокамерников. В камере он слушал песни Аллы Пугачевой, одержимо мечтая о ней. Эта болезненная фиксация вскоре вылилась в нечто куда более страшное.В 1979 году его перевели в колонию-поселение под Печорой. Там, во время поездки в город, он встретил девушку, напоминающую ему Пугачеву. Притворившись милым знакомым, он уговорил ее пустить его в дом. Там его ярость вырвалась наружу. Он нанес ей более 30 ножевых ударов, а после надругался над бездыханным телом.Кровавый след в поезде и бегство от правосудияВскоре он повторил убийство — на этот раз в поезде Ухта–Печора. Подкупив проводника, он ехал без билета. Его случайной попутчицей оказалась молодая бухгалтер, чем-то похожая на Пугачеву. Когда та отказала ему в близости, Нагиев впал в бешенство. Он зарезал ее, задушил, изнасиловал, а тело спрятал под сиденьем.Хотя следствие обнаружило сперму на обеих жертвах, доказательств для поимки маньяка не хватило. А в ноябре 1979 года Нагиева неожиданно выпустили по УДО. Он устроился киномехаником, разъезжал по селам, но главным "занятием" оставались изнасилования. За 10 месяцев свободы он совершил около 30 нападений. Женщины боялись говорить — и это лишь развязывало ему руки. Но самое страшное было впереди…Кровавый рейд в поезде: охота на Пугачёву1980 год. Одержимый маниакальной идеей, Бешеный отправляется в Москву — на этот раз его цель сама Алла Пугачева. Договорившись с проводницей поезда Харьков–Москва, он проникает в вагон без билета.И тут его взгляд падает на женщину, чьи черты напоминают ненавистно-желанную певицу. Когда та грубо отвергает его домогательства, в Нагиеве что-то щелкает. Охотничий нож вонзается в тело раз за разом. Вторую проводницу, ставшую случайной свидетельницей, он убивает следом — молча, хладнокровно. Но маньяк не останавливается. Он методично проверяет купе, как хищник, выслеживающий добычу. Две ничего не подозревающие пассажирки погибают просто потому, что оказались не в то время не в том месте. Лишь электрику поездной бригады везет. Нагиев бросает ему:"Женщин режу, как курей, а мужиков не трогаю".Сняв с жертв украшения, он выбрасывает изуродованные тела на перегоне под Орлом. Сам же сходит на ближайшей станции, оставив в вагоне перепуганного электрика среди луж крови. В Москве Нагиев начинает настоящую охоту. Он выслеживает Пугачеву у ее дома, прокрадывается за ней в подъезд — но бдительная консьержка прерывает этот кошмар.Вернувшись в Ивницу, маньяк прячет награбленное. Но роковая ошибка уже совершена: бриллиантовое кольцо одной из жертв он дарит бывшему сокамернику. У сокамерника отекает палец, украшение не по размеру, и он обращается за помощью к ювелиру. Ювелир узнает украшение из ориентировки. Милиция выходит на след. В записной книжке маньяка, спрятанной в морозильнике, оперативники находят адреса Пугачевой, отмеченные крестами и матерными угрозами. Мать маньяка, дрожа, сообщает, что сын может быть у любовницы в Днепропетровске.Но Бешеный уже обречен. Его мания, трупы в поездах, окровавленные ножи и это роковое кольцо — все сплетается в петлю, которая скоро затянется на его шее.Задержание и последний бой Бешеного12 сентября 1980 года Нагиева наконец схватили. Даже под арестом он не сдавался — отказывался признавать вину, дерзил следователям, за что его бросили в камеру к самым отъявленным уголовникам. Но и там он оказался опаснее всех: один зэк лишился глаза, другого едва не покалечил. Бешеный не терял времени — качался, готовился к побегу. И когда его повели на допрос в орловском СИЗО, он разорвал наручники, с размаху ударил конвоиров головами друг о друга и рванул к окну. Прыжок — но судьба сыграла с ним злую шутку: он приземлился прямо на шахматный стол, сломав себе спину. Конвой настиг его мгновенно.В новой камере Нагиев наконец заговорил. Он рассказал о преступлениях, о которых следствие даже не догадывалось. Женщины, изнасилования, убийства — все это он объяснял просто: "Я чувствовал их запах. Он будил во мне зверя".Он признался и в погоне за Пугачевой, но говорил об этом спокойно, будто вспоминал неудачное свидание. Суд приговорил его к расстрелу. Нагиев лишь усмехнулся: "Я воин Аэлиты".Психиатры подтвердили: он вменяем. Просто чудовище. Однако даже смертный приговор не остановил Бешеного. Во время этапирования в Новочеркасск конвоир ошибся и заковал ему руки спереди. И когда товарняк проходил мимо перрона, Нагиев рванул прямо под колеса, а затем — в темноту.Начальник розыска Курска дал четкий приказ: "Живым его не брать. Приговор уже вынесен — если повезет, выполните его на месте".Больше месяца оперативники прочесывали округу. В записной книжке Нагиева нашли адрес девушки с хутора Яново. Они отправились туда. Местные рассказывали о странном бродяге — то в рваном спортивном костюме, то в цыганской юбке.В конце концов, в стоге сена нашли его логово: еду, одежду, календарь, который он вел с дня побега. Когда оперативники окружили его, Нагиев не сдался — бросился на них с тесаком. Пули пробили его 15 раз, но он продолжал драться, царапаться, кусаться.Позже в больнице он еще пытался уговорить медсестру помочь ему бежать. А в тюрьме — откусил палец одному надзирателю, другого чуть не задушил. Однако 5 апреля 1982 года приговор был приведен в исполнение.Бешеный до конца оставался зверем.

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москва, ангарск, печора, алла пугачева