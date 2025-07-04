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На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину - РИА Новости, 04.07.2025
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11:20 04.07.2025 (обновлено: 11:55 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/makron-2027127533.html
На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину
На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину - РИА Новости, 04.07.2025
На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину
Французский представитель в Совете Безопасности ООН может начать вести себя подобающим образом после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:20:00+03:00
2025-07-04T11:55:00+03:00
оон
эммануэль макрон
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
ларри джонсон
иран
франция
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Французский представитель в Совете Безопасности ООН может начать вести себя подобающим образом после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21."Путин и Макрон обсудили свои роли в Совете Безопасности ООН. Основываясь на собственном опыте, который я получил в апреле 2024 года, могу без оговорок заявить, что французский представитель (в Совбезе ООН. — Прим. ред.) — полный придурок", — говорится в материале.По словам Джонсона, обсуждение конструктивной роли СБ ООН двумя лидерами может привести к тому, что французский представитель все-таки начнет вести себя как настоящий дипломат.Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщало, что Макрон намерен продолжать переговоры с Путиным. В офисе французского президента также подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.
https://ria.ru/20250703/makron-2026804304.html
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иран
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оон, эммануэль макрон, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), ларри джонсон, иран, франция, украина, в мире
ООН, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ларри Джонсон, Иран, Франция, Украина, В мире
На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину

Джонсон: звонок Макрона Путину изменит поведение представителя Франции в ООН

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Французский представитель в Совете Безопасности ООН может начать вести себя подобающим образом после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье для Sonar21.
"Путин и Макрон обсудили свои роли в Совете Безопасности ООН. Основываясь на собственном опыте, который я получил в апреле 2024 года, могу без оговорок заявить, что французский представитель (в Совбезе ООН. — Прим. ред.) — полный придурок", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Макрону нужна от Путина не Украина
3 июля, 08:00
По словам Джонсона, обсуждение конструктивной роли СБ ООН двумя лидерами может привести к тому, что французский представитель все-таки начнет вести себя как настоящий дипломат.
Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже сообщало, что Макрон намерен продолжать переговоры с Путиным. В офисе французского президента также подчеркнули, что разговор между двумя лидерами состоялся впервые с сентября 2022 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Гений дипломатии". В Британии высмеяли Макрона после его звонка Путину
3 июля, 11:48
 
ООНЭммануэль МакронВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ларри ДжонсонИранФранцияУкраинаВ мире
 
 
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