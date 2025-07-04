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В Махачкале эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В Махачкале эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 04.07.2025
В Махачкале эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Эвакуация была проведена в пятницу в аэропорту Махачкалы из-за сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в воздушной... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:49:00+03:00
2025-07-04T15:49:00+03:00
2025-07-04T15:49:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 4 июл - РИА Новости. Эвакуация была проведена в пятницу в аэропорту Махачкалы из-за сообщения о минировании, угроза не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в воздушной гавани. "Была проведена эвакуация из-за сообщения о минировании. Сообщение оказалось ложным", – сказал собеседник агентства. По его словам, тревогу отменили, аэропорт работает в штатном режиме. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250519/zaderzhanie-2017864979.html
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Махачкале эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
В аэропорту Махачкалы провели эвакуацию из-за ложного сообщения о минировании