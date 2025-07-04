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Двое жителей Магадана поджигали машины по заказу из даркнета
Двое жителей Магадана поджигали машины по заказу из даркнета - РИА Новости, 04.07.2025
Двое жителей Магадана поджигали машины по заказу из даркнета
Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении двух магаданцев, признавшихся в поджоге автомобилей по заказу из даркнета, сообщает в пятницу УМВД РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:49:00+03:00
2025-07-04T16:49:00+03:00
2025-07-04T16:49:00+03:00
происшествия
магадан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАГАДАН, 4 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении двух магаданцев, признавшихся в поджоге автомобилей по заказу из даркнета, сообщает в пятницу УМВД России по региону. "Установлено, что в конце декабря прошлого года в ночное время двое жителей Магадана 19 и 35 лет при помощи легковоспламеняющейся жидкости подпалили автомобиль Toyota C-HR, припаркованный во дворе дома на улице Кольцевой. Ущерб, причинённый 25-летней собственнице транспорта, составил порядка двух миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным управления, в январе подельники подожгли еще одну иномарку, с которой огонь перекинулся на два стоящих рядом автомобиля. А затем они сожгли внедорожник. Общий ущерб, причинённый автовладельцам, составил 8,5 миллионов рублей. "В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Установлено, что на преступления они решились ради лёгкой наживы. Объявление о возможности криминального заработка они нашли в теневом сегменте сети Интернет. За проделанную "работу" сообщники дистанционно получили вознаграждение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство", - дополняет ведомство. Уточняется, что мужчин будут судить по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
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происшествия, магадан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магадан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое жителей Магадана поджигали машины по заказу из даркнета
В Магадане двое мужчин признались в поджоге автомобилей по заказу из даркнета
МАГАДАН, 4 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовных дел в отношении двух магаданцев, признавшихся в поджоге автомобилей по заказу из даркнета, сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"Установлено, что в конце декабря прошлого года в ночное время двое жителей Магадана
19 и 35 лет при помощи легковоспламеняющейся жидкости подпалили автомобиль Toyot
a C-HR, припаркованный во дворе дома на улице Кольцевой. Ущерб, причинённый 25-летней собственнице транспорта, составил порядка двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным управления, в январе подельники подожгли еще одну иномарку, с которой огонь перекинулся на два стоящих рядом автомобиля. А затем они сожгли внедорожник. Общий ущерб, причинённый автовладельцам, составил 8,5 миллионов рублей.
"В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Установлено, что на преступления они решились ради лёгкой наживы. Объявление о возможности криминального заработка они нашли в теневом сегменте сети Интернет. За проделанную "работу" сообщники дистанционно получили вознаграждение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство", - дополняет ведомство.
Уточняется, что мужчин будут судить по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.