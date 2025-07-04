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Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 04.07.2025
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16:04 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lut-2027223670.html
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 04.07.2025
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:04:00+03:00
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экономика
технологии
россия
оксана лут
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время "Всероссийского дня поля - 2025". "У нас порядка 40% наших предприятий, даже малых предприятий, которые… соблюдают устои классические, но сейчас 40% наших предприятий тем или иным образом используют инструменты цифровизации, используют искусственный интеллект, роботизацию, то есть все направления, которые сейчас дают повышение производительности труда", - отметила Лут. Она также добавила, что цифровые решения станут ключевыми инструментами для повышения экспорта отечественной продукции, который планируется увеличить до 55 миллиардов долларов к 2030 году. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
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экономика, технологии, россия, оксана лут, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве

Глава Минсельхоза Лут: около 40% сельхозпредприятий используют цифровизацию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Оксана Лут
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время "Всероссийского дня поля - 2025".
«
"У нас порядка 40% наших предприятий, даже малых предприятий, которые… соблюдают устои классические, но сейчас 40% наших предприятий тем или иным образом используют инструменты цифровизации, используют искусственный интеллект, роботизацию, то есть все направления, которые сейчас дают повышение производительности труда", - отметила Лут.
Она также добавила, что цифровые решения станут ключевыми инструментами для повышения экспорта отечественной продукции, который планируется увеличить до 55 миллиардов долларов к 2030 году.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
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