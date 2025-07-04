https://ria.ru/20250704/lut-2027223670.html

Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве

Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 04.07.2025

Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве

Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:04:00+03:00

2025-07-04T16:04:00+03:00

2025-07-04T16:04:00+03:00

экономика

технологии

россия

оксана лут

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время "Всероссийского дня поля - 2025". "У нас порядка 40% наших предприятий, даже малых предприятий, которые… соблюдают устои классические, но сейчас 40% наших предприятий тем или иным образом используют инструменты цифровизации, используют искусственный интеллект, роботизацию, то есть все направления, которые сейчас дают повышение производительности труда", - отметила Лут. Она также добавила, что цифровые решения станут ключевыми инструментами для повышения экспорта отечественной продукции, который планируется увеличить до 55 миллиардов долларов к 2030 году. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20250225/ii-2001582166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, оксана лут, владимир путин