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Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве - РИА Новости, 04.07.2025
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:04:00+03:00
2025-07-04T16:04:00+03:00
2025-07-04T16:04:00+03:00
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оксана лут
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Около 40% отечественных сельхозпредприятий, в том числе малых, используют инструменты цифровизации и роботов для повышения производительности труда, рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время "Всероссийского дня поля - 2025". "У нас порядка 40% наших предприятий, даже малых предприятий, которые… соблюдают устои классические, но сейчас 40% наших предприятий тем или иным образом используют инструменты цифровизации, используют искусственный интеллект, роботизацию, то есть все направления, которые сейчас дают повышение производительности труда", - отметила Лут. Она также добавила, что цифровые решения станут ключевыми инструментами для повышения экспорта отечественной продукции, который планируется увеличить до 55 миллиардов долларов к 2030 году. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
https://ria.ru/20250225/ii-2001582166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, оксана лут, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин
Лут рассказала об использовании цифровых инструментов в сельском хозяйстве
Глава Минсельхоза Лут: около 40% сельхозпредприятий используют цифровизацию