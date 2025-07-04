https://ria.ru/20250704/luchemet-2027079177.html

Разработчик рассказал, где пройдут испытания лазерного "лучемета"

Разработчик рассказал, где пройдут испытания лазерного "лучемета" - РИА Новости, 04.07.2025

Разработчик рассказал, где пройдут испытания лазерного "лучемета"

Лазерный "лучемет" проекта "Посох" в пятницу пройдет демонстрационные испытания на полигоне в одном из российских регионов, он уничтожит статическую мишень на... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T03:16:00+03:00

2025-07-04T03:16:00+03:00

2025-07-04T04:09:00+03:00

безопасность

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Лазерный "лучемет" проекта "Посох" в пятницу пройдет демонстрационные испытания на полигоне в одном из российских регионов, он уничтожит статическую мишень на расстоянии 500-700 метров, рассказал РИА Новости директор компании-разработчика, пожелавший остаться неназванным. Ранее он сообщал РИА Новости, что испытания первого прототипа лазерного антидронового "лучемета" в рамках проекта "Посох" состоятся до конца августа, будут уничтожаться мишени-имитаторы украинского дрона "Лютый" с дистанции 1,5 тысячи метров. По его словам, "лучемет" будет поражать беспилотники бесшумно и мгновенно, одного заряда должно хватить на уничтожение нескольких десятков FPV-дронов. "Мы работаем по развитию комплекса до каталожного значения. Большую установку мы на полигон решили не привозить. Мы покажем демонстратор принципа. Это маленькая компактная лазерная установка, которая работает на полкилометра, может, на 700 метров. В зависимости, как полигон сконфигурирован. Может быть, у нас не будет такой дистанции. Или позади (установки - ред.) будет высокая трава, чтобы не устроить пожар, например. И покажем сам принцип воздействия по статической мишени", - сказал разработчик. По его словам, для того, чтобы лазер поражал большой карбоновый беспилотник, требуется большая мощность. "Если мы работаем по незащищенному FPV-дрону, то мощность не является превалирующим фактором. Система работает в совокупности: характеристика самого пучка (лазера - ред.), его диаметр, как внутренняя его энергия распределяется, как работает система фрагментов. Проверено, что для того, чтобы выключить двигатель дрона, достаточно 170 миллисекунд", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250703/luchemet-2026847310.html

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безопасность, технологии