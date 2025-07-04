https://ria.ru/20250704/litva-2027072891.html

В Литве наказали россиянина за частые поездки на родину

В Литве наказали россиянина за частые поездки на родину - РИА Новости, 04.07.2025

В Литве наказали россиянина за частые поездки на родину

Литва впервые лишила россиянина временного вида на жительство за частые поездки в Россию и Белоруссию, передает LRT со ссылкой на решение Департамента миграции... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T00:58:00+03:00

2025-07-04T00:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Литва впервые лишила россиянина временного вида на жительство за частые поездки в Россию и Белоруссию, передает LRT со ссылкой на решение Департамента миграции прибалтийской республики.Недавно в Литве в мае вступил в силу закон, которые предусматривает возможность аннулирования разрешений на временное проживание для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию,"При выяснении причин выезда граждан России, часто выезжающих в Россию или Беларусь, был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, после чего было принято решение об аннулировании разрешения на временное проживание россиянина в Литве", — говорится в сообщении.Парламент Литвы в апреле 2024 года одобрил предложение аннулировать гражданам России и Белоруссии разрешение на временное пребывание в стране, если они более одного раза выезжают домой, или разрешить им одну поездку раз в три месяца, при этом белорусам запретили подавать заявления на литовскую визу, наряду с россиянами.Ранее экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

https://ria.ru/20250619/neft-2023788129.html

https://ria.ru/20250617/litva-2023413057.html

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в мире, литва, россия, белоруссия