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Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва

Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва - РИА Новости, 04.07.2025

Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить дальше, но вести с ним нужно будет себя по-другому. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:13:00+03:00

2025-07-04T23:13:00+03:00

2025-07-04T23:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить дальше, но вести с ним нужно будет себя по-другому. "Я знаю всех своих львов. И этот лев (напавший на Зубкова – ред.) не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я", - сказал Зубков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале парка.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html

европа

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Наталья Макарова

новости - туризм, европа, белогорский район, республика крым, олег зубков