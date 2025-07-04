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Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва - РИА Новости, 04.07.2025
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23:13 04.07.2025
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Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва
Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва - РИА Новости, 04.07.2025
Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить дальше, но вести с ним нужно будет себя по-другому. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:13:00+03:00
2025-07-04T23:13:00+03:00
новости - туризм
европа
белогорский район
республика крым
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить дальше, но вести с ним нужно будет себя по-другому. &quot;Я знаю всех своих львов. И этот лев (напавший на Зубкова – ред.) не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я&quot;, - сказал Зубков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале парка.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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европа
белогорский район
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новости - туризм, европа, белогорский район, республика крым, олег зубков
Новости - Туризм, Европа, Белогорский район, Республика Крым, Олег Зубков
Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва

Владелец сафари-парка "Тайган" заявил, что напавший на него лев будет жить

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкЛев в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе
Лев в сафари-парке Тайган в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Лев в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить дальше, но вести с ним нужно будет себя по-другому.
«

"Я знаю всех своих львов. И этот лев (напавший на Зубкова – ред.) не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я", - сказал Зубков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале парка.

Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Поездка ко львам перед нападением на владельца парка - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Новости - ТуризмЕвропаБелогорский районРеспублика КрымОлег Зубков
 
 
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