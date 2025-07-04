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В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lep--2027148025.html
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА
Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:24:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
неклиновский район
шахты
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий Даниленко. "Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны отражена вражеская атака. В результате обследования выявлен факт повреждения линий электропередачи в Синявском сельском поселении при падении БПЛА", - написал он в Telegram. Он уточнил, что работают бригады энергетиков, в ближайшее время повреждения будут устранены. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Шахтах более 6 тысяч человек остались без электричества. В Азове повреждения получили семь домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область
неклиновский район
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ростовская область, неклиновский район, шахты, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Неклиновский район, Шахты, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА

Сбитый БПЛА повредил ЛЭП в селе Неклиновского района Ростовской области

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий Даниленко.
"Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны отражена вражеская атака. В результате обследования выявлен факт повреждения линий электропередачи в Синявском сельском поселении при падении БПЛА", - написал он в Telegram.
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Он уточнил, что работают бригады энергетиков, в ближайшее время повреждения будут устранены.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Шахтах более 6 тысяч человек остались без электричества. В Азове повреждения получили семь домов.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьНеклиновский районШахтыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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