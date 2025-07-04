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В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА
Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:24:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
2025-07-04T12:24:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий Даниленко. "Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны отражена вражеская атака. В результате обследования выявлен факт повреждения линий электропередачи в Синявском сельском поселении при падении БПЛА", - написал он в Telegram. Он уточнил, что работают бригады энергетиков, в ближайшее время повреждения будут устранены. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Шахтах более 6 тысяч человек остались без электричества. В Азове повреждения получили семь домов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ростовская область, неклиновский район, шахты, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Неклиновский район, Шахты, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА
Сбитый БПЛА повредил ЛЭП в селе Неклиновского района Ростовской области