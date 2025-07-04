https://ria.ru/20250704/lep--2027148025.html

В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА

В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 04.07.2025

В Ростовской области получили повреждения ЛЭП после уничтожения БПЛА

Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:24:00+03:00

2025-07-04T12:24:00+03:00

2025-07-04T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

неклиновский район

шахты

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил линию электропередачи в селе Синявское Неклиновского района Ростовской области, повреждения устраняют, сообщил глава района Василий Даниленко. "Минувшей ночью силами и средствами противовоздушной обороны отражена вражеская атака. В результате обследования выявлен факт повреждения линий электропередачи в Синявском сельском поселении при падении БПЛА", - написал он в Telegram. Он уточнил, что работают бригады энергетиков, в ближайшее время повреждения будут устранены. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью ПВО сбила над Ростовской областью 26 БПЛА. В Шахтах более 6 тысяч человек остались без электричества. В Азове повреждения получили семь домов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250704/pvo--2027094840.html

ростовская область

неклиновский район

шахты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, неклиновский район, шахты, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия