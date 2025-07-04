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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 04.07.2025
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15:24 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027211550.html
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:24:00+03:00
2025-07-04T15:24:00+03:00
в мире
россия
саудовская аравия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения дел вокруг Украины, акцентировал нацеленность РФ на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. &quot;Сергей Лавров изложил российские оценки в связи со складывающимися геополитическими реалиями, включая положение дел вокруг Украины. Акцентировал нацеленность России на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное и необратимое искоренение его первопричин&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В министерстве добавили, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта нуждается в деэскалации, а стабилизация обстановки в Йемене должна осуществляться посредством запуска полноформатного национального диалога с участием всех политических сил этой страны под эгидой ООН. "Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание уделили последствиям недавней острой эскалации между Ираном и Израилем. Выразили надежду на то, что режим прекращения огня будет носить устойчивый характер, что позволит избежать возобновления вооруженной конфронтации. Подчеркнули важность коллективных усилий в интересах урегулирования сохраняющихся противоречий политико-дипломатическими средствами и продвижения на Ближнем Востоке конструктивной повестки дня", - заявили в МИД России. В дипломатическом ведомстве указали, что министры высказались в пользу поддержания регулярного российско-саудовского политического диалога и интенсификации делегационного обмена. "Подчеркнули необходимость углубления делового партнерства, обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота. Отметили важную координирующую роль, которую играет Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подтвердили востребованность продолжения эффективного взаимодействия России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении МИД.
https://ria.ru/20250704/uchet-2027154362.html
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в мире, россия, саудовская аравия, украина, сергей лавров, оон, опек
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Украина, Сергей Лавров, ООН, ОПЕК
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины

Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии обсудил украинский вопрос

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения дел вокруг Украины, акцентировал нацеленность РФ на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
«

"Сергей Лавров изложил российские оценки в связи со складывающимися геополитическими реалиями, включая положение дел вокруг Украины. Акцентировал нацеленность России на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное и необратимое искоренение его первопричин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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В министерстве добавили, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта нуждается в деэскалации, а стабилизация обстановки в Йемене должна осуществляться посредством запуска полноформатного национального диалога с участием всех политических сил этой страны под эгидой ООН.
«
"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание уделили последствиям недавней острой эскалации между Ираном и Израилем. Выразили надежду на то, что режим прекращения огня будет носить устойчивый характер, что позволит избежать возобновления вооруженной конфронтации. Подчеркнули важность коллективных усилий в интересах урегулирования сохраняющихся противоречий политико-дипломатическими средствами и продвижения на Ближнем Востоке конструктивной повестки дня", - заявили в МИД России.
В дипломатическом ведомстве указали, что министры высказались в пользу поддержания регулярного российско-саудовского политического диалога и интенсификации делегационного обмена.
"Подчеркнули необходимость углубления делового партнерства, обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота. Отметили важную координирующую роль, которую играет Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подтвердили востребованность продолжения эффективного взаимодействия России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении МИД.
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