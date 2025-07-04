https://ria.ru/20250704/lavrov-2027211550.html

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:24:00+03:00

2025-07-04T15:24:00+03:00

2025-07-04T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения дел вокруг Украины, акцентировал нацеленность РФ на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Сергей Лавров изложил российские оценки в связи со складывающимися геополитическими реалиями, включая положение дел вокруг Украины. Акцентировал нацеленность России на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное и необратимое искоренение его первопричин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В министерстве добавили, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта нуждается в деэскалации, а стабилизация обстановки в Йемене должна осуществляться посредством запуска полноформатного национального диалога с участием всех политических сил этой страны под эгидой ООН. "Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание уделили последствиям недавней острой эскалации между Ираном и Израилем. Выразили надежду на то, что режим прекращения огня будет носить устойчивый характер, что позволит избежать возобновления вооруженной конфронтации. Подчеркнули важность коллективных усилий в интересах урегулирования сохраняющихся противоречий политико-дипломатическими средствами и продвижения на Ближнем Востоке конструктивной повестки дня", - заявили в МИД России. В дипломатическом ведомстве указали, что министры высказались в пользу поддержания регулярного российско-саудовского политического диалога и интенсификации делегационного обмена. "Подчеркнули необходимость углубления делового партнерства, обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота. Отметили важную координирующую роль, которую играет Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подтвердили востребованность продолжения эффективного взаимодействия России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20250704/uchet-2027154362.html

https://ria.ru/20250704/lavrov-2027161379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, саудовская аравия, украина, сергей лавров, оон, опек