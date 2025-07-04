Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Украины
Лавров на переговорах с главой МИД Саудовской Аравии обсудил украинский вопрос
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом изложил оценки Москвы положения дел вокруг Украины, акцентировал нацеленность РФ на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
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"Сергей Лавров изложил российские оценки в связи со складывающимися геополитическими реалиями, включая положение дел вокруг Украины. Акцентировал нацеленность России на всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное и необратимое искоренение его первопричин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную "сверку часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание уделили последствиям недавней острой эскалации между Ираном и Израилем. Выразили надежду на то, что режим прекращения огня будет носить устойчивый характер, что позволит избежать возобновления вооруженной конфронтации. Подчеркнули важность коллективных усилий в интересах урегулирования сохраняющихся противоречий политико-дипломатическими средствами и продвижения на Ближнем Востоке конструктивной повестки дня", - заявили в МИД России.
В дипломатическом ведомстве указали, что министры высказались в пользу поддержания регулярного российско-саудовского политического диалога и интенсификации делегационного обмена.
"Подчеркнули необходимость углубления делового партнерства, обеспечения устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота. Отметили важную координирующую роль, которую играет Совместная межправительственная Российско-Саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Подтвердили востребованность продолжения эффективного взаимодействия России и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК плюс"", - говорится в сообщении МИД.