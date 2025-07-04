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Лавров: Москва и Эр-Рияд надеются на долгое перемирие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.07.2025
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13:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027165991.html
Лавров: Москва и Эр-Рияд надеются на долгое перемирие на Ближнем Востоке
Лавров: Москва и Эр-Рияд надеются на долгое перемирие на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров: Москва и Эр-Рияд надеются на долгое перемирие на Ближнем Востоке
Москва и Эр-Рияд надеются, что перемирие между Ираном и Израилем будет носить долгосрочный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:38:00+03:00
2025-07-04T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва и Эр-Рияд надеются, что перемирие между Ираном и Израилем будет носить долгосрочный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Приветствовали прекращение огня между Израилем и Ираном, но при этом выразили надежду, что это перемирие будет носить устойчивый характер и откроет путь для возобновления переговоров. При этом мы едины в необходимости отказа от любых действий, которые могут привести к возобновлению вооруженной конфронтации", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Он добавил, что стороны считают, что возникающие противоречия нужно решать исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении устава ООН и при активном содействии стран, которые могут повлиять на позиции сторон конфликта. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html
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израиль, иран, сша, сергей лавров, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Израиль, Иран, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Лавров: Москва и Эр-Рияд надеются на долгое перемирие на Ближнем Востоке

Лавров: РФ и Эр-Рияд надеются на долгосрочное перемирие между Ираном и Израилем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва и Эр-Рияд надеются, что перемирие между Ираном и Израилем будет носить долгосрочный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Приветствовали прекращение огня между Израилем и Ираном, но при этом выразили надежду, что это перемирие будет носить устойчивый характер и откроет путь для возобновления переговоров. При этом мы едины в необходимости отказа от любых действий, которые могут привести к возобновлению вооруженной конфронтации", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
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Он добавил, что стороны считают, что возникающие противоречия нужно решать исключительно политико-дипломатическими средствами при соблюдении устава ООН и при активном содействии стран, которые могут повлиять на позиции сторон конфликта.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ИзраильИранСШАСергей ЛавровДональд ТрампООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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