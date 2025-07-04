https://ria.ru/20250704/lavrov-2027165783.html

Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа

Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа

Срочные меры по деэскалации в секторе Газа необходимы, как и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:38:00+03:00

2025-07-04T13:38:00+03:00

2025-07-04T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Срочные меры по деэскалации в секторе Газа необходимы, как и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, отметив также совпадение подходов Москвы и Эр-Рияда по ситуации в секторе Газа. Российский министр также указал, что Москва выступает за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами по окончательному статусу палестинских территорий, а также за создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Согласно позиции МИД России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250703/sektor-2026846722.html

https://ria.ru/20250701/gaza-2026541241.html

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