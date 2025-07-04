Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027165783.html
Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа
Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа
Срочные меры по деэскалации в секторе Газа необходимы, как и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:38:00+03:00
2025-07-04T13:38:00+03:00
в мире
израиль
россия
москва
сергей лавров
оон
хамас
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Срочные меры по деэскалации в секторе Газа необходимы, как и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, отметив также совпадение подходов Москвы и Эр-Рияда по ситуации в секторе Газа. Российский министр также указал, что Москва выступает за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами по окончательному статусу палестинских территорий, а также за создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Согласно позиции МИД России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250703/sektor-2026846722.html
https://ria.ru/20250701/gaza-2026541241.html
израиль
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, москва, сергей лавров, оон, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лавров призвал принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа

Лавров призвал срочно принять меры по деэскалации конфликта в секторе Газа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Срочные меры по деэскалации в секторе Газа необходимы, как и действия для оказания гуманитарной помощи мирному населению, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы считаем необходимым срочно принять меры по деэскалации обстановки и оказанию гуманитарного содействия мирному населению Газы. Да и на Западном берегу (реки Иордан - ред.) ситуация мало чем отличается в лучшую сторону", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, отметив также совпадение подходов Москвы и Эр-Рияда по ситуации в секторе Газа.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В секторе Газа из-за ударов Израиля погибли более 300 человек
3 июля, 01:51
Российский министр также указал, что Москва выступает за скорейшее возобновление переговоров между палестинцами и израильтянами по окончательному статусу палестинских территорий, а также за создание палестинского государства в соответствии с решениями ООН.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Согласно позиции МИД России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Более сотни организаций призвали изменить раздачу гумпомощи в секторе Газа
1 июля, 15:37
 
В миреИзраильРоссияМоскваСергей ЛавровООНХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала