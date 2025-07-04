https://ria.ru/20250704/lavrov-2027165570.html

Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией

Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией

Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:33:00+03:00

2025-07-04T13:33:00+03:00

2025-07-04T13:33:00+03:00

туризм

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.

https://ria.ru/20250704/lavrov-2027164728.html

саудовская аравия

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сергей лавров, саудовская аравия, россия, в мире