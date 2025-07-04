Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией
Лавров: прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией откроют в октябре
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.