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Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 04.07.2025
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Туризм
 
13:33 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027165570.html
Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией
Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией
Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:33:00+03:00
2025-07-04T13:33:00+03:00
туризм
сергей лавров
саудовская аравия
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027164728.html
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сергей лавров, саудовская аравия, россия, в мире
Туризм, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Россия, В мире
Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией

Лавров: прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией откроют в октябре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией намечено на октябрь, это поспособствует дальнейшему наращиванию как туристических обменов, так и контактов между деловыми кругами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Уверен, что дальнейшему наращиванию и туристических обменов, и контактов между деловыми кругами, и в целом контактов между людьми будет способствовать, во-первых, открытие прямого авиасообщения между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, которое намечено на октябрь нынешнего года, а также соглашение об отказе о визовых требованиях", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он отметил, что соглашение о безвизовом режиме между странами находится на завершающей стадии подготовки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи. 4 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 13:29
 
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