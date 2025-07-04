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Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+

Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:29:00+03:00

2025-07-04T13:29:00+03:00

2025-07-04T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Наше общее мнение заключается в том, что соблюдаются они (добровольные обязательства в рамках ОПЕК+ - ред.) вполне удовлетворительно, способствуя стабилизации мирового рынка нефти. Так что мы сотрудничество будем продолжать, сегодня об этом договорились”, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

https://ria.ru/20250702/neft-2026644516.html

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россия, саудовская аравия, сергей лавров, опек, в мире