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Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 04.07.2025
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13:29 04.07.2025 (обновлено: 13:48 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027164728.html
Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+
Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:29:00+03:00
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россия
саудовская аравия
сергей лавров
опек
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. “Наше общее мнение заключается в том, что соблюдаются они (добровольные обязательства в рамках ОПЕК+ - ред.) вполне удовлетворительно, способствуя стабилизации мирового рынка нефти. Так что мы сотрудничество будем продолжать, сегодня об этом договорились”, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
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россия, саудовская аравия, сергей лавров, опек, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, ОПЕК, В мире
Лавров: Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+

Глава МИД Лавров: РФ и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество в рамках ОПЕК+

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи. 4 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи. 4 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции по итогам встречи. 4 июля 2025
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Наше общее мнение заключается в том, что соблюдаются они (добровольные обязательства в рамках ОПЕК+ - ред.) вполне удовлетворительно, способствуя стабилизации мирового рынка нефти. Так что мы сотрудничество будем продолжать, сегодня об этом договорились”, - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Эксперты ожидают форсированное наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в августе
2 июля, 04:25
 
РоссияСаудовская АравияСергей ЛавровОПЕКВ мире
 
 
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