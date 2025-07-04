https://ria.ru/20250704/lavrov-2027161379.html

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за позицию по конфликту на Украине

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за позицию по конфликту на Украине - РИА Новости, 04.07.2025

Лавров поблагодарил Саудовскую Аравию за позицию по конфликту на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил слова благодарности саудовским друзьям за взвешенную и сбалансированную позицию по украинским делам и их стремление внести... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:15:00+03:00

2025-07-04T13:15:00+03:00

2025-07-04T13:15:00+03:00

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саудовская аравия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил слова благодарности саудовским друзьям за взвешенную и сбалансированную позицию по украинским делам и их стремление внести свой вклад в мирное урегулирование. "Я поблагодарил саудовских друзей за их взвешенную, сбалансированную позицию по украинским делам, их искреннее стремление внести свой вклад в мирное урегулирование, в том числе посредством предоставления площадки для российско-американских контактов", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он уточнил, что саудовские коллеги знают, что политико-дипломатическое урегулирование украинского вопроса невозможно без устранения первопричин конфликта. "Мы (РФ - ред.) не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения", - уточнил министр.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016747140.html

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в мире, россия, саудовская аравия, сергей лавров, украина