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Лавров анонсировал следующее заседание МПК России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 04.07.2025
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12:55 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027156264.html
Лавров анонсировал следующее заседание МПК России и Саудовской Аравии
Лавров анонсировал следующее заседание МПК России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 04.07.2025
Лавров анонсировал следующее заседание МПК России и Саудовской Аравии
Следующее заседание межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии состоится во второй половине 2025 года в королевстве, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:55:00+03:00
2025-07-04T12:55:00+03:00
россия
саудовская аравия
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии состоится во второй половине 2025 года в королевстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Совместная межправительственная российско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет ключевую роль в поиске новых возможностей для максимального задействования имеющегося у обеих стран потенциала. Следующее (заседание - ред.) мы наметили на вторую половину нынешнего года в Саудовской Аравии", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Он напомнил, что предыдущее заседание состоялось в конце 2023 года в Москве.
https://ria.ru/20250704/lavrov-2027147578.html
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россия, саудовская аравия, москва, сергей лавров
Россия, Саудовская Аравия, Москва, Сергей Лавров
Лавров анонсировал следующее заседание МПК России и Саудовской Аравии

Лавров: заседание МПК РФ и Саудовской Аравии состоится во второй половине года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд
Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следующее заседание межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии состоится во второй половине 2025 года в королевстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Совместная межправительственная российско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству играет ключевую роль в поиске новых возможностей для максимального задействования имеющегося у обеих стран потенциала. Следующее (заседание - ред.) мы наметили на вторую половину нынешнего года в Саудовской Аравии", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Он напомнил, что предыдущее заседание состоялось в конце 2023 года в Москве.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лавров: Москва надеется на визит принца Саудовской Аравии на саммит
Вчера, 12:20
 
РоссияСаудовская АравияМоскваСергей Лавров
 
 
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