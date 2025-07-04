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Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск - РИА Новости, 04.07.2025
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23:17 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kursk-2027318895.html
Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск
Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск - РИА Новости, 04.07.2025
Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск
Двое вернувшихся в Россию жителей курского приграничья, которых ранее удерживали в Сумах, едут в Курск, за ними направлен транспорт, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T23:17:00+03:00
2025-07-04T23:17:00+03:00
здоровье - общество
россия
курск
курская область
александр хинштейн
татьяна москалькова
суджанский район
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КУРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое вернувшихся в Россию жителей курского приграничья, которых ранее удерживали в Сумах, едут в Курск, за ними направлен транспорт, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. &quot;Ещё двое жителей приграничья вернулись домой с территории Украины — это супруги Наталья и Александр. В Москве их встретила уполномоченный по правам человека в РФТатьяна Москалькова. Направил за курянами транспорт — прямо сейчас они едут в Курск в сопровождении сотрудников регбезопасности и областного минздрава&quot;, – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что супруги незаконно удерживались украинской стороной более четырёх месяцев. "Супругов разместим в ПВР, поможем восстановить документы и оформить все положенные выплаты. На месте их осмотрят врачи, и, в случае необходимости, окажем необходимую медицинскую помощь", – добавил глава региона.
https://ria.ru/20250704/sumy-2027268284.html
россия
курск
курская область
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здоровье - общество, россия, курск, курская область, александр хинштейн, татьяна москалькова, суджанский район
Здоровье - Общество, Россия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Суджанский район
Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск

Хинштейн: 2 жителей Суджанского района, которых удерживали в Сумах, едут в Курск

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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КУРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое вернувшихся в Россию жителей курского приграничья, которых ранее удерживали в Сумах, едут в Курск, за ними направлен транспорт, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«

"Ещё двое жителей приграничья вернулись домой с территории Украины — это супруги Наталья и Александр. В Москве их встретила уполномоченный по правам человека в РФТатьяна Москалькова. Направил за курянами транспорт — прямо сейчас они едут в Курск в сопровождении сотрудников регбезопасности и областного минздрава", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что супруги незаконно удерживались украинской стороной более четырёх месяцев.
"Супругов разместим в ПВР, поможем восстановить документы и оформить все положенные выплаты. На месте их осмотрят врачи, и, в случае необходимости, окажем необходимую медицинскую помощь", – добавил глава региона.
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Здоровье - ОбществоРоссияКурскКурская областьАлександр ХинштейнТатьяна МоскальковаСуджанский район
 
 
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