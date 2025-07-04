https://ria.ru/20250704/kursk-2027318895.html

Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск

Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск - РИА Новости, 04.07.2025

Двое жителей Суджанского района возвращаются из Сум в Курск

Двое вернувшихся в Россию жителей курского приграничья, которых ранее удерживали в Сумах, едут в Курск, за ними направлен транспорт, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T23:17:00+03:00

2025-07-04T23:17:00+03:00

2025-07-04T23:17:00+03:00

здоровье - общество

россия

курск

курская область

александр хинштейн

татьяна москалькова

суджанский район

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КУРСК, 4 июл – РИА Новости. Двое вернувшихся в Россию жителей курского приграничья, которых ранее удерживали в Сумах, едут в Курск, за ними направлен транспорт, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Ещё двое жителей приграничья вернулись домой с территории Украины — это супруги Наталья и Александр. В Москве их встретила уполномоченный по правам человека в РФТатьяна Москалькова. Направил за курянами транспорт — прямо сейчас они едут в Курск в сопровождении сотрудников регбезопасности и областного минздрава", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что супруги незаконно удерживались украинской стороной более четырёх месяцев. "Супругов разместим в ПВР, поможем восстановить документы и оформить все положенные выплаты. На месте их осмотрят врачи, и, в случае необходимости, окажем необходимую медицинскую помощь", – добавил глава региона.

https://ria.ru/20250704/sumy-2027268284.html

россия

курск

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курск, курская область, александр хинштейн, татьяна москалькова, суджанский район