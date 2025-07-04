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Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова
Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:15:00+03:00
2025-07-04T18:15:00+03:00
2025-07-04T18:15:00+03:00
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курская область
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здоровье - общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.
https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html
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россия, курская область, сумы, здоровье - общество, татьяна москалькова, общество
Россия, Курская область, Сумы, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Общество
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова
Москалькова: вывезенные Украиной 2 жителя Курской области вернулись в РФ