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Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025
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18:15 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kursk-2027266500.html
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова
Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:15:00+03:00
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россия
курская область
сумы
здоровье - общество
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.
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россия, курская область, сумы, здоровье - общество, татьяна москалькова, общество
Россия, Курская область, Сумы, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Общество
Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова

Москалькова: вывезенные Украиной 2 жителя Курской области вернулись в РФ

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
28 марта, 16:57
 
РоссияКурская областьСумыЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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