https://ria.ru/20250704/kursk-2027266500.html

Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова

Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова - РИА Новости, 04.07.2025

Два жителя Курской области вернулись в Россию, заявила Москалькова

Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:15:00+03:00

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россия

курская область

сумы

здоровье - общество

татьяна москалькова

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ещё двоих жителей Курской области, вывезенных в Сумы, удалось вернуть в Россию, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ещё двоих курян, которые были перемещены в Сумы, мы забрали", - сказала Москалькова в разговоре с агентством.

https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html

россия

курская область

сумы

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россия, курская область, сумы, здоровье - общество, татьяна москалькова, общество