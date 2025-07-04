https://ria.ru/20250704/kosmos-2027197179.html

"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный

"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный - РИА Новости, 04.07.2025

"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный

"Роскосмос" в третьем квартале 2025 года с космодрома Восточный запустит на орбиту 17 российских и один иностранный коммерческий малый спутник, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:48:00+03:00

2025-07-04T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Роскосмос" в третьем квартале 2025 года с космодрома Восточный запустит на орбиту 17 российских и один иностранный коммерческий малый спутник, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Семнадцать коммерческих малых спутников формата CubeSat, произведенных в России, будут запущены из специализированных пусковых контейнеров в интересах российских заказчиков. Еще один малый космический аппарат (МКА) будет запущен в интересах иностранного заказчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, будут запущены два кубсата 3U группы компаний "Геоскан" с полезной нагрузкой компании "Гонец" (входит в "Роскосмос"), они будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных. Также на орбиту будет выведен спутник дистанционного зондирования Земли "ИнноСат16" форм-фактора кубсат 16U. Информация о других спутниках, которые будут запущены, не приводится. Запуск попутных полезных нагрузок запланирован на 3 квартал 2025 года с космодрома Восточный. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) предоставляет пусковую услугу и выступает головным интегратором работ по запуску попутных полезных нагрузок.

https://ria.ru/20250625/kosmodrom-2025236982.html

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