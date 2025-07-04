Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kosmos-2027197179.html
"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный
"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный - РИА Новости, 04.07.2025
"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный
"Роскосмос" в третьем квартале 2025 года с космодрома Восточный запустит на орбиту 17 российских и один иностранный коммерческий малый спутник, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:48:00+03:00
2025-07-04T14:48:00+03:00
россия
роскосмос
главкосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136923/45/1369234590_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c3b13e051f06615109e2ebaa618d6e6a.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Роскосмос" в третьем квартале 2025 года с космодрома Восточный запустит на орбиту 17 российских и один иностранный коммерческий малый спутник, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Семнадцать коммерческих малых спутников формата CubeSat, произведенных в России, будут запущены из специализированных пусковых контейнеров в интересах российских заказчиков. Еще один малый космический аппарат (МКА) будет запущен в интересах иностранного заказчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в частности, будут запущены два кубсата 3U группы компаний "Геоскан" с полезной нагрузкой компании "Гонец" (входит в "Роскосмос"), они будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных. Также на орбиту будет выведен спутник дистанционного зондирования Земли "ИнноСат16" форм-фактора кубсат 16U. Информация о других спутниках, которые будут запущены, не приводится. Запуск попутных полезных нагрузок запланирован на 3 квартал 2025 года с космодрома Восточный. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) предоставляет пусковую услугу и выступает головным интегратором работ по запуску попутных полезных нагрузок.
https://ria.ru/20250625/kosmodrom-2025236982.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136923/45/1369234590_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3507996ad42f3bf128b0fe3b7123bc56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскосмос, главкосмос, общество
Россия, Роскосмос, Главкосмос, Общество
"Роскосмос" запустит на орбиту 18 спутников с космодрома Восточный

"Роскосмос" в третьем квартале 2025 года запустит на орбиту 18 спутников

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
Стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Роскосмос" в третьем квартале 2025 года с космодрома Восточный запустит на орбиту 17 российских и один иностранный коммерческий малый спутник, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Семнадцать коммерческих малых спутников формата CubeSat, произведенных в России, будут запущены из специализированных пусковых контейнеров в интересах российских заказчиков. Еще один малый космический аппарат (МКА) будет запущен в интересах иностранного заказчика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, будут запущены два кубсата 3U группы компаний "Геоскан" с полезной нагрузкой компании "Гонец" (входит в "Роскосмос"), они будут применяться для тестирования технологий пакетной передачи данных. Также на орбиту будет выведен спутник дистанционного зондирования Земли "ИнноСат16" форм-фактора кубсат 16U.
Информация о других спутниках, которые будут запущены, не приводится.
Запуск попутных полезных нагрузок запланирован на 3 квартал 2025 года с космодрома Восточный. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) предоставляет пусковую услугу и выступает головным интегратором работ по запуску попутных полезных нагрузок.
Запуск ракеты-носителя с космодрома - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В России может появиться частный космодром
25 июня, 03:39
 
РоссияРоскосмосГлавкосмосОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала