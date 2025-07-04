https://ria.ru/20250704/kopeysk-2027224256.html
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске - РИА Новости, 04.07.2025
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске
Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:07:00+03:00
2025-07-04T16:07:00+03:00
2025-07-04T16:22:00+03:00
происшествия
россия
копейск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026796144_0:32:1130:667_1920x0_80_0_0_192e1e420ca9d3e27bd76c5d1ba1fe9b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. Следственное управление уточняло, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. "Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что в дневное время 2 июля 55-летний местный житель вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом решил совершить убийство последнего общеопасным способом… Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседа общеопасным способом… заключен под стражу", - говорится в сообщении. СУСК отмечает, что подозреваемый изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в почтовом ящике своего подъезда, зная, что сосед регулярно его проверяет. Потерпевший 2 июля забрал предмет из почтового ящика и шел с ним по улице Жданова, когда в его руках произошел хлопок.
https://ria.ru/20250626/granata-2025513035.html
россия
копейск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026796144_0:0:933:699_1920x0_80_0_0_062a29256b6754db7b2be74ac907026c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, копейск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске
Жителя Копейска арестовали по обвинению в покушении на убийство соседа
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. Следственное управление уточняло, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
"Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что в дневное время 2 июля 55-летний местный житель вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом решил совершить убийство последнего общеопасным способом… Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседа общеопасным способом… заключен под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК отмечает, что подозреваемый изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в почтовом ящике своего подъезда, зная, что сосед регулярно его проверяет. Потерпевший 2 июля забрал предмет из почтового ящика и шел с ним по улице Жданова, когда в его руках произошел хлопок.