https://ria.ru/20250704/kopeysk-2027224256.html

СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске

СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске - РИА Новости, 04.07.2025

СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске

Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:07:00+03:00

2025-07-04T16:07:00+03:00

2025-07-04T16:22:00+03:00

происшествия

россия

копейск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. Следственное управление уточняло, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. "Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что в дневное время 2 июля 55-летний местный житель вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом решил совершить убийство последнего общеопасным способом… Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседа общеопасным способом… заключен под стражу", - говорится в сообщении. СУСК отмечает, что подозреваемый изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в почтовом ящике своего подъезда, зная, что сосед регулярно его проверяет. Потерпевший 2 июля забрал предмет из почтового ящика и шел с ним по улице Жданова, когда в его руках произошел хлопок.

https://ria.ru/20250626/granata-2025513035.html

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копейск

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происшествия, россия, копейск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)