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СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске - РИА Новости, 04.07.2025
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16:07 04.07.2025 (обновлено: 16:22 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/kopeysk-2027224256.html
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске - РИА Новости, 04.07.2025
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске
Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:07:00+03:00
2025-07-04T16:22:00+03:00
происшествия
россия
копейск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. Следственное управление уточняло, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. "Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что в дневное время 2 июля 55-летний местный житель вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом решил совершить убийство последнего общеопасным способом… Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседа общеопасным способом… заключен под стражу", - говорится в сообщении. СУСК отмечает, что подозреваемый изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в почтовом ящике своего подъезда, зная, что сосед регулярно его проверяет. Потерпевший 2 июля забрал предмет из почтового ящика и шел с ним по улице Жданова, когда в его руках произошел хлопок.
https://ria.ru/20250626/granata-2025513035.html
россия
копейск
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происшествия, россия, копейск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выяснил, кто причастен к взрыву коробки у мужчины в Копейске

Жителя Копейска арестовали по обвинению в покушении на убийство соседа

© Челябинский Следком/TelegramРабота СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске
Работа СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Челябинский Следком/Telegram
Работа СК России на месте происшествия, где в руках у мужчины взорвалась коробка в челябинском Копейске
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Следствие выяснило, что причастным к взрыву 2 июля неустановленного предмета в руках жителя Копейска в Челябинской области оказался его сосед, он арестован по обвинению в покушении на убийство, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, 2 июля около 13.00 (11.00 мск) местный житель 1964 года рождения шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда внутри нее произошел взрыв. Мужчина пострадал, его госпитализировали. Следственное управление уточняло, что у мужчины ампутированы кисти обеих рук, взорвался неустановленный предмет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
"Преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Установлено, что в дневное время 2 июля 55-летний местный житель вследствие затяжных конфликтных отношений с соседом решил совершить убийство последнего общеопасным способом… Местный житель, обвиняемый в покушении на убийство соседа общеопасным способом… заключен под стражу", - говорится в сообщении.
СУСК отмечает, что подозреваемый изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в почтовом ящике своего подъезда, зная, что сосед регулярно его проверяет. Потерпевший 2 июля забрал предмет из почтового ящика и шел с ним по улице Жданова, когда в его руках произошел хлопок.
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ПроисшествияРоссияКопейскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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