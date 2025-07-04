Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии
Рубио: конгресс рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 июл - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани заявил о намерении конгресса США рассмотреть на ближайшей сессии вопрос об отмене закона "Цезаря", введенного против Сирии, сообщается в заявлении МИД САР в пятницу.
Ранее Аш-Шибани и Рубио провели телефонный разговор. Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, включая американские санкции, иранское влияние, борьбу с терроризмом, израильские нарушения и двусторонние дипломатические отношения.
"Марко Рубио заверил, что администрация США продолжает работу по реализации указаний президента Дональда Трампа о поэтапной отмене санкций, введенных против Сирии, включая закон "Цезаря". Он добавил, что Конгресс рассмотрит инициативу об отмене этого закона на ближайшей сессии", - написано в коммюнике.
Аш-Шибани со своей стороны выразил надежду на конструктивное сотрудничество с США в вопросе снятия санкций, в первую очередь связанных с законом "Цезаря". Обсуждалось также возможное участие сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.
Сирийский министр подчеркнул, что продолжение действия закона "Цезаря" существенно ограничивает возможности инвесторов и международных компаний участвовать в восстановлении экономики Сирии на долгосрочной основе.
"В завершение разговора, госсекретарь США выразил готовность (Вашингтона) рассмотреть вопрос о возобновлении работы своего посольства в Дамаске. Вашингтон направил официальное приглашение министру иностранных дел Сирии посетить американскую столицу, что стало самым ярким сигналом на сегодняшний день о возможном перезапуске дипломатических отношений между двумя странами",- отмечается в коммюнике.
Конгресс США 15 февраля утвердил законопроект, представленный в мае 2023 года под названием "Акт против нормализации режима Асада" или закон "Цезаря". Документ предусматривает дальнейшее расширение санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. До утверждения законопроекта правительство США имело право вводить санкции до конца 2025 года, новое законодательство продляет эти полномочия до 2032 года.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран - спонсоров терроризма.