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Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии - РИА Новости, 04.07.2025
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16:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/kongress-2027225916.html
Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии
Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии - РИА Новости, 04.07.2025
Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани заявил о намерении конгресса США рассмотреть на... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:19:00+03:00
2025-07-04T16:19:00+03:00
в мире
сирия
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
ахмед аш-шараа
оон
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БЕЙРУТ, 4 июл - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани заявил о намерении конгресса США рассмотреть на ближайшей сессии вопрос об отмене закона "Цезаря", введенного против Сирии, сообщается в заявлении МИД САР в пятницу. Ранее Аш-Шибани и Рубио провели телефонный разговор. Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, включая американские санкции, иранское влияние, борьбу с терроризмом, израильские нарушения и двусторонние дипломатические отношения. "Марко Рубио заверил, что администрация США продолжает работу по реализации указаний президента Дональда Трампа о поэтапной отмене санкций, введенных против Сирии, включая закон "Цезаря". Он добавил, что Конгресс рассмотрит инициативу об отмене этого закона на ближайшей сессии", - написано в коммюнике. Аш-Шибани со своей стороны выразил надежду на конструктивное сотрудничество с США в вопросе снятия санкций, в первую очередь связанных с законом "Цезаря". Обсуждалось также возможное участие сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Сирийский министр подчеркнул, что продолжение действия закона "Цезаря" существенно ограничивает возможности инвесторов и международных компаний участвовать в восстановлении экономики Сирии на долгосрочной основе. "В завершение разговора, госсекретарь США выразил готовность (Вашингтона) рассмотреть вопрос о возобновлении работы своего посольства в Дамаске. Вашингтон направил официальное приглашение министру иностранных дел Сирии посетить американскую столицу, что стало самым ярким сигналом на сегодняшний день о возможном перезапуске дипломатических отношений между двумя странами",- отмечается в коммюнике. Конгресс США 15 февраля утвердил законопроект, представленный в мае 2023 года под названием "Акт против нормализации режима Асада" или закон "Цезаря". Документ предусматривает дальнейшее расширение санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. До утверждения законопроекта правительство США имело право вводить санкции до конца 2025 года, новое законодательство продляет эти полномочия до 2032 года. В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран - спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20250524/rubio-2018793130.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027122210.html
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в мире, сирия, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, ООН
Конгресс США рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии

Рубио: конгресс рассмотрит вопрос об отмене закона "Цезаря" в Сирии

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 июл - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани заявил о намерении конгресса США рассмотреть на ближайшей сессии вопрос об отмене закона "Цезаря", введенного против Сирии, сообщается в заявлении МИД САР в пятницу.
Ранее Аш-Шибани и Рубио провели телефонный разговор. Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, включая американские санкции, иранское влияние, борьбу с терроризмом, израильские нарушения и двусторонние дипломатические отношения.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Рубио прокомментировал решение США приостановить санкции против Сирии
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"Марко Рубио заверил, что администрация США продолжает работу по реализации указаний президента Дональда Трампа о поэтапной отмене санкций, введенных против Сирии, включая закон "Цезаря". Он добавил, что Конгресс рассмотрит инициативу об отмене этого закона на ближайшей сессии", - написано в коммюнике.
Аш-Шибани со своей стороны выразил надежду на конструктивное сотрудничество с США в вопросе снятия санкций, в первую очередь связанных с законом "Цезаря". Обсуждалось также возможное участие сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.
Сирийский министр подчеркнул, что продолжение действия закона "Цезаря" существенно ограничивает возможности инвесторов и международных компаний участвовать в восстановлении экономики Сирии на долгосрочной основе.
"В завершение разговора, госсекретарь США выразил готовность (Вашингтона) рассмотреть вопрос о возобновлении работы своего посольства в Дамаске. Вашингтон направил официальное приглашение министру иностранных дел Сирии посетить американскую столицу, что стало самым ярким сигналом на сегодняшний день о возможном перезапуске дипломатических отношений между двумя странами",- отмечается в коммюнике.
Конгресс США 15 февраля утвердил законопроект, представленный в мае 2023 года под названием "Акт против нормализации режима Асада" или закон "Цезаря". Документ предусматривает дальнейшее расширение санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. До утверждения законопроекта правительство США имело право вводить санкции до конца 2025 года, новое законодательство продляет эти полномочия до 2032 года.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций, действовавших в отношении Сирии с 2004 года. Новый режим вступает в силу со вторника. Также американский лидер поручил госдепартаменту пересмотреть вопрос о включении Сирии в список стран - спонсоров терроризма.
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Вчера, 11:00
 
В миреСирияСШАВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампАхмед аш-ШарааООН
 
 
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