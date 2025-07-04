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КС разъяснил порядок назначения компенсаций семьям погибших военных

КС разъяснил порядок назначения компенсаций семьям погибших военных - РИА Новости, 04.07.2025

КС разъяснил порядок назначения компенсаций семьям погибших военных

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело матери умершего в 1995 году призывника, которой назначили компенсацию только с момента обращения за... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T00:04:00+03:00

2025-07-04T00:04:00+03:00

2025-07-04T00:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело матери умершего в 1995 году призывника, которой назначили компенсацию только с момента обращения за ее получением, а не со дня вступления в силу соответствующего закона, следует из материалов КС. Дело о проверке конституционности абзаца второго пункта 18 правил выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" рассмотрено по жалобе Анны Андреевой, матери военнослужащего по призыву, который в октябре 1995 года умер от военной травмы. Как отмечает пресс-служба КС России, 13 декабря 2021 года заявительница обратилась за назначением ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 9 статьи 3 закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", как члену семьи погибшего военнослужащего. Центр предоставления мер социальной поддержки назначил Андреевой эту компенсацию с даты обращения. Узнав, что при аналогичных обстоятельствах компенсация назначается родителям погибших военнослужащих с 1 января 2012 года, когда вступил в силу соответствующий закон, заявительница обратилась в суд за получением компенсации за предыдущие годы (с 2012 года до декабря 2021 года). Андреева получила отказ на основании того, что процедура назначения таких выплат носит заявительный характер, и они назначаются только со дня обращения. Как отметил Конституционный суд, федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" установил ежемесячную денежную компенсацию, выплачиваемую членам семьи военнослужащего в случае его гибели (смерти) в период службы или вследствие военной травмы. "Оспариваемая норма закрепляет, что днем обращения за назначением этой компенсации является день подачи заявления и необходимых документов. При этом день обращения, как правило, не совпадает с днем возникновения права на получение выплаты, который имеет ключевое значение для принятия решения о ее назначении. День возникновения права на социальную выплату означает появление возможности обратиться за ее получением и связан с материальными правоотношениями, а день обращения характеризует начало процедурных правоотношений по ее предоставлению", – приводятся в релизе разъяснения КС РФ. По оценке Конституционного суда, предоставление права на компенсацию с момента гибели военнослужащего вне зависимости от момента подачи заявления на получение выплат "согласуется с целями социальной защиты семьи военнослужащего". Согласно постановлению КС РФ, оспариваемая норма не противоречит Основному закону страны, поскольку предполагает, что ежемесячная денежная компенсация членам семей погибших или умерших военнослужащих назначается с 1 января 2012 года и выплачивается в размерах, действовавших на соответствующий год. "Судебные постановления, вынесенные по делу гражданки Андреевой Анны Марковны... подлежат пересмотру в установленном порядке", – заключается в постановлении Конституционного суда.

https://realty.ria.ru/20250703/gd-2026951310.html

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общество, россия, конституционный суд рф